强化美台关系 美议员提台湾保证法

(德国之声中文网) 路透社报导，参议院外交关系委员会的首席民主党参议员梅南德兹 (Bob Menendez) 与共和党参议员卡顿 (Tom Cotton) 、克鲁兹 (Ted Cruz) 还有另两名民主党参议员一起，于周二 (3月26日) 提出 《台湾保证法》(Taiwan Assurance Act) 来强化美台的双边关系。 报导指出，此举可能使中美关系再度紧绷。

报导指出，该草案会要求美国总统特朗普重新审视美国国务院的美台关系方针、指示国防部将台湾纳入双边军演、派驻美国在台协会的联络组组长应为将级军官、申明美国将继续支持台湾有意义地参与国际组织、 并要求国会继续支持美国对台的定期军售。 共和党参议员卡顿透过声明表示: 「此法案将深化美台双边的安全、经济与文化关系，并让中国知道跨海峡的侵略性行为是不被容许的。 」

共和党议员卢比奥 (Marco Rubio) 指出，在中国侵略性越来越强的前提下，美国应该提升与台湾的战略关系。 他表示身为一个重要的民主伙伴，确保台湾安全对美国在印太地区的国安利益而言，十分重要。

梅南德兹也透过声明强调: 「当我们纪念《台湾关系法》之际，美国国会应该口径一致的强调维持台湾外交空间的重要性。 我们应该深化美台关系，并确保台湾人民有权决定他们的未来。 」

此外，共和党在众议院外交事务委员会的首席议员麦考尔 (Michael McCaul) 也计划在众议院提出类似法案来呼应台湾保证法。 这份草案必须通过参众两院投票，再由特朗普签署立法。 路透社分析，如果美国通过此法案，将使已因贸易战而紧绷的中美关系更加恶化。

台湾苹果日报报导，台湾驻美代表处第一时间表示，在中国政府意图透过一国两制来打压台湾时，台湾政府对美国国会长期支持台湾捍卫主权、民主自由制度及台海安全之举动，深表感谢。台湾外交部也透过声明表示，此草案彰显了美国国会对台美关系的跨党派坚定支持，并强调将密切关注该法案未来送交委员会审议的可能发展。

中国对台压力山大

中国国家主席习近平在今年一月的对台演说中，再度强调中国不会放弃武力统台的可能性，而此举让外界不断揣测两岸开战的可能性。 美国保守派新闻网站《华盛顿自由灯塔》本月15日曾引述不具名的美国政府官员，表示美国白宫将在近期宣布批准向台湾出售66架新型的F-16V战斗机。目前美国国防部并未证实该报导内容。 然而， 该报导一出，立刻引起中方强烈反弹。 中国大陆外交部发言人耿爽上周于例行记者会表示，中国坚决反对美国对台湾贩卖武器，并强调北京已向华盛顿提出严正交涉。

杨威廉/罗法(综合报导)