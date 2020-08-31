强化汉语遭反弹 内蒙古多地爆发罢课、抗议

（德国之声中文网）据美联社报道，呼伦贝尔市的一名学生透露，本周二有学生冲出校门，并毁坏了栅栏，之后有警察赶来试图将学生们送回教室。这名学生说："我们这些高年级的都在讨论，我们认为必须得做点什么……虽然现在对我们没有造成直接影响，但会对我们的未来产生巨大的影响。"

中国内蒙古自治区官方近日出台新政，要求当地以蒙古语授课的学校改用国家统编教材，用汉语授课，取代蒙古语教科书。

抗议者指出，呼和浩特、赤峰市、通辽市等地都出现了抗议或者罢课活动。呼伦贝尔市某幼儿园孩子的母亲诺明（音）向美联社表示，她在平时不会出现警察的地方看到了警察，而且还在一所学校门前看到了一个金属栅栏。从周一开始她就不送孩子去幼儿园了："我们很多家长会继续让孩子呆在家里，直到他们重新在学校恢复蒙古语授课。"

2017年中国国家教材委员会成立，统筹指导管理教材工作。

蒙古语学校中小学学生的语文课将改用普通话教学。明年，政治与道德课程也将转为普通话教学，2022年开始历史课也将用普通话教学。其余的课程，比如数学，不会改变其教学语言。学生也将从一年级开始学习普通话。之前的规定是，学生从二年级才开始学习普通话。

内蒙古教育局未立即回应美联社的置评请求。

根据法广报道，内蒙古广播电台多名职工联署签名，反对政府改革学校的教学计划，表示该改革计划违背《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民族自治区法》的相关法令与规定。

周一，通辽市一家寄宿学校的家长们决定让孩子回家。不过另外一所小学的校方在警方的支持下，拒绝让父母接回他们的孩子，引发了家长的抗议。一名姓张的家长告诉美联社，家长和其他人冲进学校时发生了冲突："对方用人墙挡住。我们继续喊着口号。"他补充说，警方两次动用胡椒喷雾对付抗议者。

张先生还说，晚上9点，学校校长和当地官员才让家长带孩子回家。现在通辽市的蒙古族学校恢复平静。当地的官员一直在家访，试图让学生们重返校园。

法新社看到的视频片段显示，数百名家长在某间学校门外抗议，还有学生高喊捍卫蒙古语的口号。锡林郭勒盟一位姓胡的蒙古牧民告诉法新社:"走极端了……这是对少数民族赤裸裸的压迫"。

搜狐新闻本周四报道，通辽市警方发出通告悬赏通缉多人，通告指出，2020年8月31日，在通辽市科尔沁区辖区内发生寻衅滋事案，现向社会广泛征集线索。通告还指出，凡是在公共场所聚集的，公安机关一律彻查。

中国当局关闭了一个蒙古语社交平台Bainu（蒙文是"你好吗"的意思）。

对于蒙古族人来说，新规让他们产生了会失去母语的恐惧。 张先生表示："现在语文课用普通话，普通话是第一语言，蒙古语已经成为一种辅助语言……如果这种情况持续10年、20年，我们的语言会慢慢被遗忘。"

星期四，北京为这项政策辩护，认为其保护了少数民族的权利。法新社报道，外交部发言人华春莹在例行新闻发布会上表示，共同的民族语言是一个国家主权的象征。学习和使用国家通用语言是每个公民的权利和义务。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。