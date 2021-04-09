强化反制北京能力 美再推抗中法案

(德国之声中文网) 美国参议院外交关系委员会的领导人7日提出重大立法，希望通过促进人权丶提供安全援助和打击虚假信息，来增强美国反击中国不断扩大的全球影响力的能力。

这项草案名为《2021年战略竞争法》(Strategic Competition Act of 2021)，而此法将授权美国政府透过外交和战略措施来对抗北京。这个草案反映了国会民主党和共和党议员在中国议题上采取的强硬立场。

路透社报导，这份长达280页的草案涉及与中国的经济竞争，也涉及人道主义和民主价值，包含透过实施制裁来回应中国迫害新疆维吾尔人的作法，以及支持香港的民主。

这份草案强调，美国政府必须「优先考虑实现美国在印太地区政治目标所需的军事投资」。草案称美国国会必须确保联邦预算与跟中国竞争的战略要务「适当且一致」。

该草案建议美国在2022年至2026财年为该印太地区提供总计6.55亿美元的外国军事融资资金，并为「印太海上安全倡议」及相关项目提供总计4.5亿美元的资金。

这份草案也将扩大美国外国投资委员会（CFIUS）的权限，该委员会过往负责审查金融交易是否存在潜在的国家安全风险。然而，与该草案的许多条款一样，这一条款可能会在参议院的委员会和全体会议上被修改。

该草案还呼吁美国加强与台湾的关系，称台湾是「美国印太战略的重要组成部分」，并表示华府不应限制美国官员与台湾同行互动。该草案也说，华盛顿必须鼓励盟友对北京的「侵略性和强硬行为」做更多的努力，包括在军备控制方面共同努力。

抗中法案不断

民主党参议院多数党领袖舒默 (Chuck Schumer) 2月份宣布参议院将通过一系列反制中国法案，而外交关系委员会民主党主席梅嫩德斯(Bob Menendez)和首席共和党议员里什(Jim Risch) 7日在委员会揭晓草案是其中一个法案。他们在7日揭晓草案内容是为了4月14日在委员会的会议期间讨论修正案和投票。

梅嫩德斯在一份声明中说：「我相信，这项努力得到了必要的支持，下周参议院外交关系委员会将以压倒性的优势通过这项草案，之后不久参议院全体议员也将通过这个法案。」

里什则在一份声明中说，他很高兴该草案还包括了一项「强而有力的丶可操作的 」计划来对抗中国对美国大学的影响力。

华府智库战略与国际研究中心的亚洲顾问葛来仪 (Bonnie Glaser) 告诉路透社：「国会极为关注中国对美国利益构成的各种挑战，并试图在其职权范围内制定有效的应对措施。」除了这个草案外，美国参议院商务委员会将于4月14日举行听证会，讨论民主党与共和党提出的《无尽疆域法》(Endless Frontier Act)，希望藉此扶持美国半导体产业。

William Yang/邹宗翰 (路透社、法新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。