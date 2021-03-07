 强化与中国关系 缅甸试点人民币作为结算货币 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2021

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时政风云

强化与中国关系 缅甸试点人民币作为结算货币

缅甸军政府宣布，明年起，在与中国的跨境贸易中将人民币作为结算货币，同时称推进与中国合作的基础设施项目是“优先事项”，要与北京建立更紧密的经济关系。

Mynmar | Xi Jinping auf Staatsbesuch - Student mit Flaggen von China und Myanmar

（德国之声中文网）缅甸军政府在周三（12月22日）宣布，明年起将在缅中跨境贸易中试点接受人民币作为结算货币。声明称，推进与中国的合作项目是“主要优先事项”。 

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针对昂山素季的审判秀是军方为了防止她在缅甸重返政坛。然而，这反而可能最终巩固她在该国的传奇地位。

今年2月1日政变上台的缅甸军政府称，与中国有着特殊“亲密关系”。中国向缅甸提供了经济援助和新冠疫苗。 

缅甸信息部和投资部发布的这份声明还提到了该国若干与中国合作的基础设施项目，其中包括铁路和港口。 

缅甸的军事政变以及随后对抗议者的镇压，在西方受到广泛批评。分析人士称，缅甸在国际上日益孤立，可能会使其更接近中国。中国没有公开谴责政变，但多次敦促缅甸各方“消除分歧”。

缅甸政府还在其声明中说，试点货币项目将进一步促进与北京的双边合作，并将“大幅改善边境贸易”，特别是在农产品方面。

声明还称，缅甸今年的经济衰退“要比一些国际经济学家的预测缓和得多”。 

（路透社） 

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