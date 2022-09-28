强势美元！为什么你要担心？

（德国之声中文网）“美元正在经历1980年代以来最大的过度估值”。德意志银行外汇研究主管萨拉韦罗斯(George Saravelos)在给客户的一份说明中写道：“在极端的波动中，全球正在慢慢形成一种令人不悦的合唱。”

美元升值对中国的影响

美元对人民币的汇率从今年年初以来已经经历了超过10%的涨幅，来到了2005年美元兑人民币汇率固定挂钩取消以来的历史最高点——1比7.2。上一次类似涨幅完成的所需时间还有大约两年的时间，但这次的汇率攀升只用了短短半年时间。而且从目前的势态来看，美元的涨幅还没有结束。因为美联储已经表示将继续推出加息措施。

美元对人民币汇率已经超过了具有指向意义的“1比7”的关键点。破“7”后，中国央行2017年以来首次动用巨额外汇储备，于今年9月底对市场进行直接干预，并将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。

人民币兑美元贬值，可以帮助中国的出口，让主要成本以人民币计价的产品在海外市场更加便宜。但是人民币的不断贬值同时也会加大市场的不确定性，形成抛压。让大批资本逃离中国，流向海外。

美元为何飙升？

在经济困难时期，美元作为安全港的声誉是一个主要因素。过去几周，人们对经济衰退的担忧增加，尤其是在欧元区。因为主要由能源和食品价格上涨推动的通胀率上升，迫使全球央行积极收紧货币龙头。迫在眉睫的经济收缩正促使投资者在相对安全的美元中寻求庇护，因为美元目前受一些大的全球风险的影响较小。

美国联邦储备委员会的积极加息是另一个原因。这家美国央行一直在疯狂地收紧货币政策，以降低飙升的通货膨胀。美联储咄咄逼人的立场与日本央行和欧洲央行形成鲜明对比，前者一直坚持超低利率，后者则在很长一段时间内抵制大幅加息。这造成了美国和欧元区利率水平的巨大差距，导致追逐高回报的投资者将资金转移到美国。

美元兑英镑最近一次大涨是在英国政府宣布50年来最大的减税措施之后，英国财政大臣克沃滕（Kwasi Kwarteng）承诺进行更多减税。政府的财政大手笔激起了人们对英国央行更加激进的加息立场的担忧。

“在我们看来，英国的直接挑战不是低增长。而是它依赖于外国资金的极其消极的对外贸易”，萨拉韦罗斯。“刚刚宣布的大量财政支出可能会在短期内促进增长。但更大的问题是这样的。谁会为它买单？”

美钞是怎样印成的？ 钞票工厂 美国最大的印钞厂：联邦刻版和印刷所(BEP)。新古典主义风格的门面和石柱让建筑的大门显出庄严气派。

美钞是怎样印成的？ 美元钟 这里是名副其实的钱的世界，钞票无所不在。连墙上的挂钟也不例外。

美钞是怎样印成的？ 安全第一 工作人员的安全也被放在首要位置。每一台机器都可通过传感器或手动的红色按钮被立即叫停。

美钞是怎样印成的？ 整装待发 印好的美元要清点、扎成100张一捆，每10捆用塑料纸封成一包。图中标签印有纸币的序列号。在被送至央行、该序列被放行进入流通之前，这些钞票“一文不值”。

美钞是怎样印成的？ 委婉自嘲 印钞厂里，星条旗无处不在。不过爱国与幽默自嘲并不矛盾，图中灯管打出的字样是：造钱，我们用的是老办法——印刷。

美钞是怎样印成的？ 震耳欲聋 尚未付印的纸张放在印刷机里。机器转动起来，轰鸣震耳欲聋。

美钞是怎样印成的？ 数学题 现在印的是面值20美元的钞票。每张纸上有32张钞票，面值640美元。10000张的话就是6400000美元。

美钞是怎样印成的？ 古老安全的绿色 绿色是美元纸钞最重要和最古老的安全特征之一。颜料配方是受专利保护和保密的。Ed Mejia知道这个秘密，他负责深层印刷工艺。这台机器每小时能印1万张，发出的噪音达95分贝。

美钞是怎样印成的？ 透过防弹玻璃 每年约有一百万人次通过一条封闭的通道参观印钞车间。不过例如水印、金属条等技术细节，防弹玻璃后的参观者很难看清楚。

美钞是怎样印成的？ 密室晾干 印好的纸张要风干3天，它们暂时被保存在一个保险库里。每天印出的纸钞面值共约5.6亿美元。每一美元纸币的制造和材料成本约为3.6美分。

美钞是怎样印成的？ 全程质检 一台特殊机器通过气流整理纸钞大张。加上印章和序列号后，大张纸被裁切成钞票。全程质量检验保证印刷的质量。

美钞是怎样印成的？ “四只眼”原则 图中标牌提醒人们，在高度保安区域，工作人员不得一人独处。印钞所雇员的平均年薪为93000美元，比普通美国雇员的平均薪资高一倍。

美钞是怎样印成的？ 最后的号码 作为走向世界前的最后一步，每张纸钞都被印上自己的序列号。号码设定是手工完成的。



强势美元对消费者意味着什么？

涡轮增压的美元让已经在与高成本作斗争的欧洲家庭和企业的困境雪上加霜。货币疲软将使主要以美元计价的进口商品更加昂贵。当这些物品是原材料或中间产品时，其较高的成本会进一步推高当地价格。对于去美国旅游的游客来说，这意味着他们的欧元或英镑会更不值钱。

通常情况下，货币疲软被视为出口商和德国等出口型经济体的好消息，因为它的产品以美元计价后会变得更便宜。但在全球供应链中断、制裁不断和乌克兰战争的负面影响下，这种情况不太可能成为一种慰藉。

昂贵的进口产品进一步推高了通货膨胀，促使各国央行采取更加积极的货币政策立场，因为他们希望抑制需求。更高的利率将提高抵押贷款和其他借贷成本。

另一方面，美国消费者和企业可能会看到成本下降，因为以美元计算的进口商品变得更便宜。对于去欧洲旅游的美国人来说，他们的美元会更值钱。在国外有大量业务的美国公司将受到伤害，因为他们在其他国家赚取的利润以美元计算会减少。

美元的强势将如何影响新兴经济体？

强势美元预示着新兴经济体的麻烦，特别是那些拥有大量美元债务的国家，如土耳其、阿根廷和加纳。美元升值可能使其中一些国家的偿债成本不可持续。

英国著名经济研究咨询公司Capital Economics的首席新兴市场经济学家杰克逊（William Jackson）说：“总的来说，这对新兴市场来说是一个负面的环境，尽管各国的脆弱性大不相同。”好消息是，在许多大型的新兴市场中，美元债务相对较小，货币波动也没有特别大。他在一份声明中写道：“风险集中在斯里兰卡（这些风险已经具体化）和加纳等前沿市场，以及阿根廷和土耳其等这些‘通常嫌疑人’。”

对于那些严重依赖进口的国家来说，强势美元将增加对通货膨胀的担忧。它还会侵蚀它们极为关键的美元储备，使它们难以支付进口的费用。

美元大涨何时结束？

德意志银行的萨拉韦罗斯说，美国通胀风险的“明确峰值”将促使美联储放缓其积极的紧缩周期性政策，这是美元涨势结束的一个“必要条件”。

他补充说，还需要更多的因素，包括欧洲的能源不确定性达到顶峰，以及中国摆脱新冠清零政策。中国这种严格的防疫政策目前仍继续扰乱着供应链并令全球经济放缓。

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