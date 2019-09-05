强制休会前最后关头 英国会二挫首相

（德国之声中文网）周一(9月9日)，英国女皇伊丽莎白二世正式签字批准法案，讓反对方延后脱欧的提案正式成为法律。

这个法律列明，如果英国政府无法在10月17-18日的欧盟峰会上和欧盟达成脱欧协议，或是无法让无协议脱欧获得英国国会支持，则英国首相必须将脱欧期限延后至2020年1月31日。

约翰逊告诉国会: 「如果你们真的想要把脱欧期限延后到10月31日以后－就我看起来这是你们想要做的－那么就把票投给提前选举，让人民决定他们到底想不想要延后。」

约翰逊在周一再次提出动议，要求将大选提前到10月15日。虽然英国下议院跟之前一样否决了他的动议，但是这次的正反票数更是压倒性的悬殊: 该动议以293票对63票遭到否决。

原先，约翰逊的动议若要通过，需要在650人组成的国会中得到三分之二的支持。

反对党党魁柯尔宾一直跟首相唱反调

国会强制休会启动

约翰逊首相指令的国会强制休会期定于本周一（9月9日）晚启动。政府一名发言人在伦敦通报说，在今天的会议结束后，国会将延期办公。

根据政府发言人的这一表态，近5周的国会强制休假期也就此开始。

约翰逊表示，政府将会利用国会被休会的时间，把重心放在拟定与欧盟的谈判策略，也可以让他有机会拟定新的国会议程。然而反对党工党的党魁柯宾(Jeremy Corbyn)认为，政府暂停国会是为了逃避责任。

英国国会周一也通过一项动议，要求约翰逊政府揭露暂停国会背后的相关讨论文件。尽管这项动议并没有法律约束力，但是仍然具有其政治意义。

上月底，约翰逊首相作出决定，将传统的9月份国会假期延长至10月14日，从而在计划于10月31日实施的英国退出欧盟之前让议会强制休会近5星期。这一决定在全国各地引发抗议。批评者们指控这位保守党政府首脑意图架空国会，从而淘空民主制。英首相: 我宁愿死在水沟 也不要延后脱欧

约翰逊意欲带领英国无论如何都在10月31日离开欧盟，--即使没有与布鲁塞尔的协议。然而， 多数议员反对无序退盟。

首相约翰逊准备背水一战

一名前政府顾问周一表示，根据一项私营民意机构的问卷调查结果，若现在大选，约翰逊首相得到的议席还不及前任首相特蕾莎·梅。

在2017年举行的上届国会选举中，梅首相获得总共650个议席中的318席，从而迫使她延揽一个北爱尔兰小党入阁。上周，在一名议员退出、保守党决定开除21名在退盟问题上的本党"反水"议员党籍后，约翰逊失去在国会中的多数。

上周六宣布辞职的就业及养老金事务大臣拉德（Amber Rudd）的顾问斯坦（Jason Stein）对天空新闻电视台表示，根据为唐宁街10号进行的这一私人选情调查结果，目前，约翰逊阵营粗略计算可获295至300个议席。他指出，"唐宁街10号自己私下里将告诉你新选举会十分艰难；他们不会期待迎来一个诗情画意般的世界。"

斯坦说，民调显示，保守党失去了苏格兰、伦敦和英国西南部的议席。

罗法/杨威廉/凝炼/乐然（法新社、路透社）