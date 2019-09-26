弹劾美国总统 程序如何运作？

（德国之声中文网）美国民主党人计划在国会众议院启动对国家第45任总统唐纳德·特朗普的正式调查，内容是：他是否在与乌克兰总统泽连斯基（Wolodymyr Selenskyj）的一次引起争议的电话交谈中犯有过失，从而足以使其被罢免。

特朗普被怀疑，将基辅提供有关民主党下届总统候选人竞争者、前副总统拜登之子的不利信息作为美国对乌克兰提供军事援助的条件。特朗普还受到指控，利用职务之便敛财并阻挠对其前助手与俄罗斯关系的调查。

美国宪法对罢黜国家总统设定了很高障碍。

何谓弹劾？

弹劾（impeachment）是美国宪法规定的一条途径，使罢免总统、政府成员或法官成为可能。国会可因当事人犯有"叛国、受贿或其它严重罪行及不检点行为"而罢黜总统。有关总统的犯罪程度必须达到多大方能被弹劾，对此，没有明确定义。弹劾程序是否运行并获成功，说到底，起决定性作用的最终不是司法解释，而是国会中的多数关系。

程序如何运作？

理论上，众议院的每一成员均可启动弹劾程序。经由宣布将展开调查，本届众院议长、民主党人佩洛西已走出这第一步。在历史上曾有过的数次弹劾事件中，均是国会司法委员会主持这一步骤。不过，佩洛西表示，对特朗普的调查将由6个委员会携手实施。在调查框架内，将询问证人、评估证据、确定罪名。

下一步是，众院全体会议表决控罪法案。通过该法案只需简单多数，从而得以正式控罪，这就是所谓的"弹劾"。

接下来，国会参议院启动程序，再度询问证人。此后，参议员们投票表决被告是否犯罪。为解除被告职务，须有三分之二多数。

特朗普遭罢黜的可能性多大？

在此案上，共和党议员们是天平上的砝码。因为，虽然民主党人在总共424席的本届国会众院拥有明显多数（235席），可以通过弹劾特朗普的法案。但是，特朗普的共和党人却在参院占多数，在总共100个议席中有53席。为能罢黜特朗普，民主党人需在参院至少争取到20位共和党同仁。

美国历史上有否发生过弹劾案？

迄今，在美国历史上有过3个弹劾总统事件，均是众议院作出决定，启动弹劾程序。不过，这3次弹劾无一成功。

1868年，启动对安德鲁·约翰逊（Andrew Johnson）弹劾程序，原因是，他在安排政府职位时蔑视国会参与权。最终，在参院表决时，因一票之差，弹劾案未能通过。

1974年，弹劾程序尚处初期阶段，深陷水门丑闻的时任总统理查德·尼克松（Richard Nixon）主动请辞。当时，国会司法委员会做出决定， 因总统唆使监听民主党对其正式提讼，情况显示，国会内将形成所需的多数。也就是说，尼克松总统通过辞职避免了受罢黜之辱。

1998年，启动对时任总统比尔·克林顿的弹劾程序，原因是，他试图掩盖自己同白宫实习生莫妮卡·莱温斯基（Monica Lewinsky）之间的暧昧关系。他曾不顾所作的宣誓而撒了谎，并据信曾试图阻挠司法工作。不过，在参院表决中，赞同票明显少于三分之二，克林顿得以继续任职。

被弹劾后会发生什么？

弹劾程序有可能为时冗长--克林顿案费时约5个月。如果特朗普总统真因这一程序而被免职，现任副总统迈克·彭斯（Mike Pence）将接替履行总统职务，直至2021年本届任期终了。