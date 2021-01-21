 弹劾特朗普诉状送抵参议院 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2021

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时政风云

弹劾特朗普诉状送抵参议院

周一，美国众议院将一份针对前总统特朗普的诉状送抵参议院，指控其1月6日发表演说煽动支持者冲击国会。就此，针对特朗普的第二次弹劾审理正式启动。

USA, Washington I Trump Impeachment

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无论弹劾特朗普的结果如何，至少在接下来的4年，他肯定与白宫的椭圆形办公室无缘了。离开了白宫，等待特朗普的会是什么呢？

美国众议院表决通过弹劾特朗普，让他成为美国历史上第一位在任内二度遭到弹劾的总统。该案送交参议院审理，但预计在拜登上任前不会有最终结果。

美国总统特朗普的弹劾案周三 (2月5日) 在美国参议院进入投票阶段，多数参议员投下无罪票，确保特朗普将保有美国总统职位。 然而，共和党资深参议员罗姆尼 (Mitt Romney) 罕见的投下有罪票。

（德国之声中文网）美国民主党人启动追加弹劾程序，要求特朗普为其1月6日煽动支持者冲击国会的事件承担责任。尽管特朗普的总统任期已经结束，但一旦弹劾案在参议院通过，特朗普将终身不得在联邦层面担任官职，特朗普2024年再度竞选总统职位的计划也将落空。

当地时间周一晚间，针对特朗普的诉状已经正式送抵参议院，并进行了逐字宣读。此前，9名众议员列队穿过国会大厅，进入参议院递交诉状。这个由9名议员组成的“起诉团”是众议院主席佩罗西提名组建的，他们的任务是推动弹劾程序。

正式的弹劾程序将在今年2月的第二周开始，本周二将进行弹劾审理团主席的宣誓就职仪式，而主席人选又将主持一百名参议员的宣誓仪式。这一百名参议员将扮演“陪审团”的角色，并最终就弹劾做出决定。弹劾罪名成立需要三分之二多数支持。

Ex-US Präsident Donald Trump

一月20日，特朗普结束了四年总统任期。

特朗普是美国历史上，第一位曾两次被弹劾的总统。此前，特朗普被控试图说服乌克兰干预美国大选，但相关的弹劾案在2019年以失败告终。

拜登对弹劾案并不乐观

民主党人认为，1月6日发生的国会冲击案充分显示，特朗普已经构成对国家安全、民主制度以及宪法的威胁。不过，拜登总统则对弹劾程序的前景并不乐观。CNN援引拜登的话报道说，他并不认为，弹劾案会获得共和党参议员的多数支持。

鉴于民主党在参议院只拥有50个议席，必须赢得至少17名共和党参议员支持，弹劾程序才能成功。不过尽管如此，拜登还是支持开启弹劾程序。他说：“我认为，这是必须要做的事情。”

 

达扬 / 洪沙 （德新社，法新社）

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