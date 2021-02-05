弹劾特朗普第二次审讯 美参院投票认定合宪

(德国之声中文网) 美国参议院于美东时间周二(2月9日)开启对特朗普弹劾案的第二次审讯，以56票赞成比44票反对，认定弹劾卸任总统符合宪法。这个结果意味着即便特朗普已经卸任，弹劾案审讯仍得以进入下一阶段。

这项弹劾案指控特朗普去年煽动民众入侵国会大厦。虽然大部份议员都遵照政党投票，仍有6位共和党参议员倒戈。这与先前对弹劾合宪性举行的听证会相比更多。和先前不同的是，路易斯安那州的卡西迪(Bill Cassidy)在关键时刻决定加入其他5名共和党员的倒戈行列。来自肯塔基州的前任参议院多数党领袖麦康诺(Mitch McConnell)也投下反对票，他先前将审判延至总统卸任后。

这是美国史上第4次对总统展开弹劾。特朗普是美国史上第一位被弹劾两次的总统，也是史上第一位在卸任后还面临参议院弹劾审判的总统。

这项历史性审判的第一天就此结束。在统计完投票结果后，参议院将继续在周三进行审讯，就特朗普是否构成「煽动叛乱」、或只是行使宪法保障的言论自由展开攻防。

参议院投票过程如何?

众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)选择了9名民主党议员前往参议院辩论。

9日，弹劾审讯开始后，众议院弹劾小组监察成员、民主党众议员拉斯金(Jamie Raskin)说: 「这项案件是奠基于冷酷的事实。」接着他播放影片回顾特朗普1月6日在华府对支持者发表的言论，包括叫支持者前往国会大厦、拼命战斗等，以及特朗普支持者闯入国会的情景。当影片播放到群众闯入国会大厦时，他说: 「这是邀请总统在卸任之际尽他最大努力去做任何他想做的事。」

特朗普的法律团队坚称他无罪，也说他向支持者发表的言论应受到言论自由保障。特朗普的律师卡斯托(Bruce Castor) 则说，既然特朗普已经被选民以选票卸除职务，宪法的目的已经达成，弹劾案就已经没有必要举行。另一名律师斯科恩(David Schoen) 则说这项弹劾案将把国家「撕成两半」，指控民主党举办弹劾审判是被「政党政治」和「恨意与恐惧」驱使。

弹劾案后续发展?

民主党希望藉由弹劾让特朗普永远无法担任公职，但是周二的结果显示，这将是一场长期抗战。要将特朗普定罪需要取得参议院总数三分之二的同意票，现在民主党、共和党在参议院的席次几乎各半，民主党需要争取到17名共和党员倒戈。然而，在现在只有6名共和党员倒戈的情况下，民主党要再多争取到11人倒戈恐怕十分困难。

此次弹劾案件预料通过机会不大，审判也将比特朗普上一次被弹劾的审判更快结束。上一次弹劾审判耗时三周，美国媒体预测此次弹劾案可能在两周内会结束，因为两党议员有意放下争辩。

张慈/杨威廉 (路透社、美联社、法新社)

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