弹劾？特朗普指责国会搞“政变”

(德国之声中文网) 本周三(10月2日)，美国国会将就弹劾程序开始质询听证。而特朗普政府则试图阻止国会接触相关证人。国会方面表示，隐瞒特朗普与乌克兰进行幕后交易信息的行为，可能会触犯刑法。

按照计划，前美国驻基辅大使约万诺维奇(Marie Yovanovitch)将在周三接受质询。新近辞职的前特朗普乌克兰事务特别代表沃尔科则将在周四接受质询。

蓬佩奥被限期在周五前将相关文件交给国会

在推特上，特朗普大肆攻击他的政治对手，认为国会计划就弹劾程序举行的质询听证是一次"政变"，其目的是"夺走人民的权力"。此前，国务卿蓬佩奥的一封公开信指责民主党主导的质询委员会试图"威胁、欺凌、不正当对待国务院的优秀专业人员"。

据美国媒体报道，蓬佩奥试图拖延5名国务院现官员或者前官员为弹劾质询程序提供文件或者证词。民主党人指责国务卿"构筑高墙"阻碍调查。蓬佩奥本人则说："我将尽一切可能来阻止并揭露任何威胁我属下的优秀专业人员的企图。"

负责弹劾问题质询的民主党众议员希夫(Adam Schiff, 又译谢安达)、恩格尔(Eliot Engel)、康明斯(Elijah Cummings)则联合发表声明："试图威胁并阻止包括国务院职员在内的证人与国会对话，这样的行为是非法的，将会构成阻碍弹劾质询的证据。"声明还呼吁国务卿蓬佩奥应当"立刻停止威胁国务院内的证人从而保护他本人以及总统的行为"。希夫、恩格尔、康明斯都是重量级的资深众议员，分别担任众议员情报委员会主席、外交委员会主席、监督委员会主席。

蓬佩奥早前曾说，他不相信有任何国务院官员在与乌克兰政府接洽时有过不恰当的行为。

特朗普威胁要治议员"叛国罪"

一周前，美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)宣布，对总统特朗普启动调查，准备弹劾。原因则是情报机关的匿名人士投诉特朗普在7月25日与乌克兰总统泽连斯基通电话时，向后者施压，要求乌克兰方面调查民主党人、前副总统拜登(Joe Biden)及其儿子。民主党有可能推举拜登为2020年总统大选候选人。民主党人指控特朗普出于个人原因寻求不利于拜登的材料。特朗普本人则大呼冤枉，将此项调查称为"有史以来最大、最具毁灭性的猎巫行动"。

特朗普还在一个非公开场合表示，提供信息给举报者的行为"接近于一个间谍"。在推特上，他则指责主导调查的众议院情报委员会主席希夫"非法编造了一份虚假而可怕的声明"，并威胁说："能以叛国罪逮捕他吗？"

另据《华尔街日报》报道，美国国务卿彭佩奥也参加了特朗普和泽连斯基的那次电话交谈。他亦收到了众议院三个委员会的传讯通知。在一份信函中，这三个委员会的主席强调指出，若国务卿不在10月4日交出所要求的有关乌克兰丑闻的文件，就将被定义为"阻挠众议院调查"。

文山/叶宣 (路透社、德新社、美联社等)