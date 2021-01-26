 弹劾案：特朗普拒绝出席作证 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.02.2021

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弹劾案：特朗普拒绝出席作证

众议院弹劾委员会要求特朗普在下周的弹劾审判中出庭宣誓作证。这位美国前总统的律师团谴责这是“公关噱头”，同时表示，特朗普不会出庭作证。

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弹劾成功的机率不大。民主党在参议院只拥有50个议席，必须赢得至少17名共和党参议员支持，弹劾程序才能成功

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美国民主党推动的对前总统特朗普的追加弹劾程序恐怕难以成功。45名共和党参议员投票认为弹劾前总统属于违宪行为。

周一，美国众议院将一份针对前总统特朗普的诉状送抵参议院，指控其1月6日发表演说煽动支持者冲击国会。就此，针对特朗普的第二次弹劾审理正式启动。

美国CNN电视台的一项民调中，共和党籍受访者对特朗普的支持率仍达八成。调查机构益普索的一项民调中，57%的共和党籍受访者认为，特朗普应成为2024年总统候选人。

(德国之声中文网)特朗普接受弹劾审判前夕，众议院弹劾委员会要求特朗普在弹劾审判中出庭宣誓作证。民主党众议员拉斯金（Jamie Raskin）在一份信中发出呼吁，要求这位美国前总统下周出庭作证，并要接受盘问。下周二，参议院将会就特朗普煽动国会暴乱的指控展开审判程序。

弹劾小组负责人拉斯金在写给特朗普的信中说：“由于您否认指控，我写信邀请您在弹劾聆听之前或进行时，就您在2021年1月6日的行为宣誓供词。”拉斯金还给出了下周一（2月8日）到周四（2月11日）的时间表。

不会出庭作证

特朗普一方立刻发出回应。他的两名律师卡斯特(Bruce Castor )和戴维·斯科恩(David Schoen)称这是一个公关噱头，表示这封信只是表明民主党无法证明针对特朗普的指控。与特朗普关系密切的杰森·米勒（Jason Miller）认为弹劾程序是违宪的，他说，特朗普在任何情况下都不会出庭作证。

拉斯金发出警告，如果特朗普拒绝作供，此举或会成为支持他入罪的理据之一。

对于这位美国前总统来说，宣誓作证可能带来风险，特别是，民主党很可能会就很多方面向他提出问题。如果被证明说了假话，特朗普可能会面临刑事起诉。 

特朗普被控试图说服乌克兰干预美国大选的第一次弹劾审判，他并没有出庭。最终，当时共和党主导的参议院宣布特朗普无罪。

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作为前总统，特朗普不能被罢免。但参议院可能会禁止他以后无法担任所有联邦层面的公职，他也因此无法参加2024年的总统选举。不过弹劾成功的机率不大。民主党在参议院只拥有50个议席，必须赢得至少17名共和党参议员支持，弹劾程序才能成功。

文木/李鱼 (美联社，法新社，美联社，德新社，路透社） 

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