弹劾压力下 特朗普或加速结束贸易战？

（德国之声中文网）中美贸易战仍然"热战正酣"，特朗普在国内却面对来自民主党的围攻。在这位美国总统与乌克兰总统泽连斯基之间的电话交谈内容曝光之后，民主党宣布要启动弹劾程序准备工作，弹劾的理由是滥用职权，涉嫌在通话中对乌克兰总统施压，指示乌克兰有关当局对有望成为民主党下届总统候选人的拜登（Joe Biden）的儿子亨特（Hunter Biden）展开调查。

面对政治对手的这番攻势，特朗普日前在推特上发表了一段讲话视频，呼吁支持自己的选民集结起来，不要让民主党"诡计得逞"。从画面来看，这段讲话是在白宫玫瑰花园录制的，他警告国民："他们（民主党）想要把你们的武器拿走，想要把你们的医疗保险拿走，他们还想拿走你们的选票，你们的自由。"这位总统以一种战斗宣言式的口气说："他们企图阻止我，是因为我在为你们而斗争--我绝对不会让他们得逞。"

与此同时，美国即将迎来与中国代表团新一轮的贸易谈判。美联社分析认为，眼下的弹劾风波至少可以做到一点，那就是让特朗普有更多的动力去解决与中国之间的贸易战。

因为在国内政治摩擦不断升级的情况下，如果特朗普能够和北京达成协议，至少可以宣称自己取得一项期盼已久的胜利，从而转移人们对于"乌克兰丑闻"的注意力。

外汇交易公司FXTM富拓的首席市场策略师侯赛因·赛义德（Hussein Sayed）在一份报告中写道："政治上的乱局可能会促使特朗普总统接受一个并不完美的对华协议……毕竟他需要证明自己是达成交易的大师，而现在正是借此来提高支持率的恰当时机。"

在"乌克兰丑闻"的问题上，特朗普还需要在国会面对民主党的压力。但是相比之下与中国达成一份暂时性的贸易协议，则是完全可以由政府直接拍板，无需经由国会批准。

美国商界迫切盼望着两国中止目前的关税大战，因为互征惩罚性关税不仅使得成本增加，而且也让企业对于究竟该在哪里设置生产基地、雇佣供应商和销售产品等问题充满了不确定性。

香港政治评论员林和立在接受美联社采访时也表示，尽管民主党弹劾特朗普的程序获得通过的几率很低，但是中国人仍然会认为自己可以借此获得一些优势。他同时指出，习近平可能也希望能够至少达成一份临时性的协议，以对内强化自己的政治地位。中共的十九届四中全会将在10月召开。

本周早些时候，特朗普曾暗示协议的到来"可能比你想的更快"，强调中国领导人"非常迫切地希望达成协议"。

雨涵/李鱼（美联社、法新社）