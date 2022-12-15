張展遭判刑滿兩年 關注組：家書透露她仍精神強大

（德國之聲中文網）12月28日是中國公民記者張展遭判刑兩週年的日子。本月中，張展的哥哥張舉在推特上分享了一封張展從獄中寄回家的手寫家書，信中張展除了問候家人的近況，並稱警察告訴她「堅強點」，以及「過份憂慮對事情與對自己幫助未必大」，然後「放寬心對自己有好處」。

在信中，張展稱自己一切都好，但也提到自己想念母親，因為「人在最艱難的時候，家人就是要給予全體陪伴」。她說記憶中的母親是「慣於脆弱，灰心的，悲觀的」，而她希望母親能放寬心，並嘗試「面對不可愛之事之人還能愛」。

張展在信中也提到，每次與外界交流，包含電話、寫信、會見，都得到監獄或市省監獄管理局的高度重視，而當局也會「提前精心準備、設計，或委婉暗示或直接要求」什麼能說，什麼不能說。她提到，獄方表示，她寫出去或收到的信，都會先經過省監獄管理局。

張展在信中寫道：「獄方如拿捏不準，甚至將信交給公安廳（局）國安廳（局）審查後再做定奪⋯⋯對重點政治犯，監獄每月給省監獄管理局、省司法廳和省國安廳報告。黨國對這些人的管控力度，絕對超乎常人的想像，尤其是對張展這樣絕食對抗的人，管控力度更大。」

自張展被捕後，持續關注此案發展並與家屬保持密切聯繫的中國維權律師李大偉在接受DW訪問時表示，張展母親九月份因乳腺癌動手術，在那之後便沒有用視頻會見張展，僅透過電話或通信與張展保持聯繫。

他說：「她一個月只能打一次電話給張展，長大概十分鐘左右，短大概五分鐘。在通話當中，大部分時間是張展霸佔著話筒，問候她媽媽。但張展並未說自己的情況，她媽媽感覺張展情況比之前好一些，說話口氣比以前樂觀一些。」

在張展哥哥於推特上分享的信封圖片，以及根據李大偉的敘述，張展近期寫信回家，都會在信紙與信封上畫畫，像是手繪山水、花草或小動物。李大偉告訴DW：「她媽媽用手機視頻讓我看了一下，她覺得張展現在有心情畫畫，代表心境有所轉變。其中一信紙畫滿企鵝，她媽媽說企鵝代表張展對媽媽的思念。」

家人仍憂心張展健康狀況

雖然家書中的字句，似乎透露張展在獄中情況有所好轉，但長期關注張展情況的維權人士仍對她的健康狀況感到擔憂。李大偉告訴德國之聲，張展母親最近一次視頻會見她時，張展當時看起來身體不太好，體重只有41公斤。雖然體重比起去年8月的39公斤稍有提升，但李大偉說，這樣的體重對身高177的張展來說，仍然欠缺太多。

「張展關注組」的召集人王劍虹在接受DW訪問時也說，由於張展體重仍遠遠不及正常水平，各界擔憂張展有可能再次病重的風險。她說：「以她這樣虛弱的身體，若感染新冠病毒，風險可能很高。張展沒有脫險，她的體重就是最基本的指標。從體重來看，她也許還在半絕食，身體也可能受到嚴重傷害，導致她難以進食或消化。」

在信中，張展也隱約透露自己的處境。她寫道：「壓傷的蘆葦，我不折斷 ; 將殘的燈火，我不熄滅。秋天來了，冬天來了。勿傷秋悲冷，因為春天就在就在風雪中開始了孕育。種子已經在預備破土，才能在某天一有點機會便發芽。我們的人生也是，圓了就是開始方的時候，方了就是圓的時候。」

王劍虹表示，張展信中有許多令人傷感之處，但她寫的字句，也讓人感受到張展是一個精神強大的人。她說：「她走的是殉道者的道路。她的堅定程度，家人跟朋友都深深體會到。張展在信中給媽媽的寬慰，看了令人有些傷感，因為張展自己將生死置之度外，她明白自己的情況對家人來說是何等煎熬，所以她盡自己最大努力去安慰他們。她想留下很好的回憶，在她不在的日子，給家人一些支撐。」

李大偉也說，雖然家屬曾嘗試讓張展保外就醫，但現在她母親已沒提這件事。他告訴DW：「她現在刑期剩一年五個月，我希望她能平安度過這個期間。若她能安全回來，我認為這就是勝利了。」

公民記者方斌仍毫無音訊

無國界記者的東亞辦公室主任艾瑋昂（Cedric Alviani）在週二（12月27日）發佈的一個聲明中指出，張展勇敢地冒著生命危險向公眾通報武漢爆發的新冠疫情，她應該被視作英雄，而不是被中國政府迫害。他呼籲國際社會向中國政府施壓，允許張展保外就醫，在為時已晚之前獲得釋放。

由於張展在獄中的實際情況依然不明，王劍虹告訴DW，很顯然張展仍未放棄，所以自由世界的人也「不該放棄為她繼續呼籲」。她說：「任何時候外國政要、人權機構、聯合國或歐盟與中國當局打交道時，都該向中國政府提起張展的案件，並詢問張展的健康狀況。中國政府應該確保張展的家人能定期探視她。目前所有條件加在一起，對張展與她家人都是更大的精神折磨。」

事實上，除了張展之外，另一位在2020年武漢封城期間因與外界分享實際情況而遭逮捕的公民記者方斌目前仍毫無音訊。李大偉告訴DW，雖然他之前呼籲在武漢的朋友關注方斌的狀況，但因為家屬沒有對外分享方斌案件的任何資訊，所以外界也無法掌握他的最新消息。

李大偉表示：「張展最起碼是人權律師團的成員，所以我們比較關注她。但方斌給人的感覺是單打獨鬥，他與別人聯繫不多，所以他的案件讓人很難著手去做。」

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