 張展傳健康狀況改善 方斌案件仍撲朔迷離 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2022

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时政风云

張展傳健康狀況改善 方斌案件仍撲朔迷離

因報導武漢封城遭北京判刑四年的公民記者張展，近日傳出健康狀況有好轉的跡象。除了能自行行走外，之前因絕食受所得腸胃，現也傳出已逐漸恢復。但同因報導武漢封城被捕的方斌，卻傳出目前仍罪名不詳。

China Journalistin Zhang Zhan

近日有消息指出張展的健康狀況有所改善，也願意恢復自主進食。

(德國之聲中文網) 去年底曾傳出在獄中嚴重營養不良的中國公民記者張展，近日有消息指出她的健康狀況有所改善，也願意恢復自主進食。根據「張展關注組」召集人王劍虹上週六 (2月12日) 所分享的消息，張展母親1月28日去會見她時，發現張展的身體狀況有明顯改善，不但可自行行走，之前因長期絕食而受損的腸胃也逐漸恢復。

她在推特上寫道：「1月28日這次視頻中看到最大的不同是張展身體明顯好了一些，也比較牽掛父母家人。張展願意在監獄裡面做一些手工。她開始自主進食，不再被灌食。」

王劍虹還指出，張展與母親進行了約20分鐘的通話，在通話結束前，她也希望父母保重身體。王劍虹告訴德國之聲：「這個消息傳出來之後，當然還是很振奮的，因為太久沒有張展的消息了。她母親看到張展的健康狀況有比較明顯的改善，也感到很安慰，她覺得重新看到希望。」

張展曾傳出嚴重營養不良

在此之前，張展因在獄中長期半絕食，導致她去年8月傳出嚴重營養不良，體重下降至不到40公斤。她的哥哥張舉去年曾在推特上發文表示，由於張展個性倔強，他擔憂她無法活太久。他當時寫道：「在即將到來的冷冬，如果她沒有堅持過去，我希望世界能記住她原來的樣子。」

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彭帅事件在国际上引起轩然大波的同时，本周推特上发起的一场声援张展的运动，受到多方响应。这位系狱的中国公民记者的健康状况令人堪忧。

继美国、欧盟和诸多非政府组织之后，德国政府也通过外交渠道呼吁中国当局释放被关押的公民记者张展。张展目前的健康状况引起多方忧虑。

因报导新冠疫情而遭中国政府判刑四年的公民记者张展，18日获「无国界记者」2021年新闻自由奖的勇气奖。张展的律师告诉德国之声，张展因长期绝食，健康状况堪忧，她的家人周一再度尝试为她申请保外就医。

而張展母親去年10月29日透過視頻探視張展時，張展當時走路需要人攙扶，脖子也無力支撐腦袋。她哥哥張舉在向上海女子監獄申請保外就醫的申請書上寫道：「她臉上與額頭上皮包骨頭丶毫無血色，已經命懸一線。張展目前的身體狀況不能獨自走路，在攙扶與支撐下，勉強可以行走20-30米的距離。我母親聞此噩耗，萬分悲痛，甚至向監獄工作人員雙膝下跪，希望他們能給予張展人道的照顧。」

有一些專家曾表示，張展的案例突顯了中國長期以來一直對待受各界關注的異議人士的做法。人權觀察的資深中國研究員王亞秋曾告訴德國之聲，包含諾貝爾和平獎得主劉曉波在內的多名中國異議人士過去也曾在中國監獄內去世，或是在被釋放不久後便過世。她說：「他們被放出來不久後便死去是因為他們在監獄中沒有得到足夠的治療，所以張展的情況絕對不是個案。」

張展的辯護律師張科科去年11月接受德國之聲訪問時表示，張展的家人雖對官方指控張展的罪行感到非常痛心，但也同時很反對張展持續絕食。王劍虹認為，去年11月起大量的國際關注與中國國內公民的串連，或許起到了一定程度的作用，讓監獄改變了處理張展案件的方法。

她向德國之聲表示：「這回當然能看出監獄對張展處理的方式有所變化，我相信這是一個多方面的成果，包含張展同意停止絕食。我們也希望當局能人道對待張展，保障她父母最基本的探視權及通訊權。」

方斌傳已被起訴至法院

Hongkong | Protest | Journalist Fang Bin

另一名因分享武漢封城視頻而被逮捕的公民記者方斌目前被關押在武漢江岸區看守所，但罪名不詳。

除了張展之外，另一名因在武漢封城期間將敏感視頻分享至網絡上而遭逮捕的公民記者方斌，近日也傳出案件有了新的線索。王劍虹本月初分享消息指出，方斌目前被關押在武漢江岸區看守所，但罪名不詳。不過，她掌握到的線索顯示，方斌的案件已被起訴至武漢市江岸區法院。

事實上，方斌是多名在武漢封城期間被逮捕的公民記者中，外界所知消息最少的公民記者。王劍虹表示，方斌目前仍未有辯護律師，家人也無法為在獄中的他存錢。德國之聲嘗試致電江岸區看守所，但至截稿之前，都未能獲得看守所的回覆。

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