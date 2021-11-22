张高丽：朴素清廉形象毁于一旦?

(德国之声中文网) 75岁的中共退休高官张高丽原本有着相对清廉的记录和共产党干部威严的气质形象，在此之前，没有任何迹象表明他会和一间震惊世界的性侵丑闻扯上关联。

曾获温布尔登公开赛、法国公开赛双打冠军的中国女子网球名将彭帅11月初在新浪微博发帖，控诉张高丽在十多年的时间中屡次强迫与她发生性关系。彭帅称，张高丽在任天津市委书记期间就开始与她发展婚外情；2014年，在一场比赛过后，彭帅被张高丽在其寓所强迫发生性关系，而张高丽妻子对此知情却未加阻止。

彭帅在帖文中承认"感情这东西很复杂，说不清，从那日后我再次打开了对你的爱"，"性格是那么的合得来好像一切都很搭"。"你总怕我带什么录音器，留下证据什么的。是的，除我以外我没留下证据证明。""我知道对于您位高权重的张高丽副总理来说，你说过你不怕。但即使是以卵击石，飞蛾扑火自取灭亡的我也会说出和你的事实。"

随后，整个国际网坛都开始为彭帅的处境感到担忧。她的控诉贴大约只过了半小时就被删除，在随后的三个星期中，彭帅也没有任何公开露面。

张高丽也同样没有出现在公众视野中，对彭帅的指控亦没有任何公开回应。

低调顺利的官场生涯

张高丽1946年出生于福建晋江，毕业于厦门大学经济系。毕业后，在广东省的茂名石油公司任职十多年。80年代中期步入政坛，陆续出任广东省副省长、中共广东省常委等职务。

随后，在先后担任深圳市、山东省、直辖市天津的党政一把手后，他在2012年升任中共中央政治局常委、2013年出任国务院副总理，步入了中国的权力中枢。他顺利地完成了五年任期，2017年中共十九大上卸任政治局常委、2018年全国人大上卸任副总理，宣告退休。

在以习近平为核心的7人常委会中，张高丽排名第7。期间，他监督了许多重大基建工程的实施，与此同时又保持低调。

香港中文大学政治学者林和立在接受法新社采访时指出，张高丽的5年任期并不显眼，"他没有在任何特定的方面出类拔萃，也没有与任何特殊的成就有关联。"

他在卸任退休前，还曾任冬奥会工作领导小组组长，负责2022年北京冬奥筹办工作。在担任此职务期间，他曾在2016年夏天接待过来访的国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)。

就在11月21日，巴赫与彭帅进行了约半个小时的视讯通话，彭帅称自己一切安好。

此外，张高丽还被认为与现总理李克强关系较近，并且被视为前领导人江泽民的亲信之一。95岁的江泽民据信依然对中国政坛具有一定的影响力。

政治学者林和立指出，张高丽能步入中共权力中枢，与强势领导人的提携不无关系。而且他保持低调，没有被牵连入腐败案件，"他的任职记录相对比较干净。"

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 指控高官 彭帅在哪 今年11月初，中国网球明星彭帅在微博上发布长文，对中国国务院前副总理张高丽做出性侵指控。她这篇帖文在短时间内被删，微博账号也被封，而她本人一时间也从公众视野中销声匿迹，从而引发广泛关注。11月21日，国际奥会发布声明，称其主席巴赫与其他代表与彭帅进行视频通话，引述彭帅说自己安全且希望隐私受到尊重。不过，国际奥会的视频却引发各界的质疑。人权观察的中国研究员王亚秋在推特上指出，国际奥会与彭帅进行通话的举动，俨然让该组织开始扮演散播中国外宣的角色。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 妄议犯上？阿里遭劫？ 马云去年10月在上海外滩金融峰会发表演讲，公开批评中国的金融监管体制。11月初，阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团在上海和香港价值370亿美元的首次公开募股（IPO）在最后一刻被叫停。自此，马云一直没有公开露面或发言。监管机构多次约谈蚂蚁集团管理层，并宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 昔日“大炮” 重判18年 2020年2月，绰号“任大炮”的前国企高管兼自由派人士任志强发文批评中国当局应对疫情严重失职，并暗示习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。3月12日他被中共北京市纪委带走，其长子、秘书亦被纪委控制。此后“任志强”三个字成为网络敏感词。4月7日，中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会发布消息，任志强涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查。7月23日任志强被开除出党。9月22日，任志强因"贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪"被中国司法部门判处有期徒刑18年，并处罚金人民币420万元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 探访武汉 消失一年 去年1月，律师、公民记者陈秋实在武汉封城之际赶往当地，表示与武汉同胞共同进退，要将武汉的声音传递出去。他曾前往武汉中心医院实地探访。2月7日，陈秋实户籍地青岛的警方通知陈秋实的家人，指其已于2月6日下午被国保带走并接受医学隔离。去年10月初，香港媒体称陈在青岛，但尚处于被取保候审的限制状态，无法对外联络。今年9月30日，陈秋实重新在推特发文，并客串好友徐晓冬在YouTube的节目，直播中他的神态愉悦，但身形明显略瘦，提到这段经历时已淡出政论圈，仅简单表示有的能说，有的不能说，懂得都懂。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 新疆旅游 警方逮捕 2018年年底，长期旅美的中国摄影师卢广到新疆旅游时，与家人失去联系，而在他消失一个多月后，家人接到消息证实卢广已被喀什警方逮捕。当时警方并未提供家属任何书面通知，也没有告知卢广被捕的原因。卢广长期透过摄影纪录中国社会底层人民及环保议题，致力借着摄影聚焦跟关注各种议题。2019年9月9日，卢广的妻子透过推特表示，卢广已于几个月前获释返家，一切平安。但有熟悉卢案的人士表示，卢妻受到了警方的压力。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 部长失踪 妻子报案 2018年10月初，居住在国际刑警组织总部所在地法国里昂的前国际刑警组织主席孟宏伟的妻子向法国警方报案，称孟宏伟9月底去北京出差后就失踪了。10月7日，孟的妻子在里昂举行新闻发布会向国际社会求救。同一天，中共中央纪委国家监委网站发布消息，"公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查"。次年3月，孟宏伟被开除出党。去年1月，孟宏伟以受贿罪被天津市第一中级人民法院一审判处有期徒刑13年6个月，并处罚金人民币200万元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 被单蒙头 轮椅推走 据《纽约时报》报道，2018年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。直到2020年7月，明天集团首次证实了肖建华在中国大陆，并说他在配合政府重组企业集团。与此同时中国两家监管机构宣布，已接管明天控股集团旗下几家价值数千亿美元的公司。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “不能履职” 安邦不安 2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴小晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。2018年3月，吴小晖被检察院起诉，5月即因集资诈骗及以职务侵佔罪成，一审判囚18年。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “私募一哥” 锒铛入狱 中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔被正式批捕。2017年1月，徐翔以操纵证券市场一审被判五年半，罚金110亿元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 富商徐明 猝死狱中 2015年12月4日，大连实德集团、实德俱乐部前董事长徐明在服刑的武汉监狱中因突发心肌梗塞死亡。徐明曾在薄熙来案中出庭作证。薄熙来被指控收受其巨额贿赂。2012年3月，有多家媒体报道称，徐明涉嫌经济案件被相关部门控制。但此后有关其被捕、被起诉以及最后被判刑的过程不曾被公开。徐明的刑期也一度不为人知。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “协助调查” 内容不明 金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 失踪五周 现身履职 《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 严厉封杀 秘密关押 2011年4月3日，中国艺术家艾未未准备经由香港至台湾筹备他的个人艺术展，但在北京首都国际机杨被北京警方带走。这之后他被秘密关押81天并接受警方调查。后来中国官方称，由于艾未未认罪态度良好、积极配合警方调查，加之身患慢性疾病，最后以“取保候审”名义将其释放，宣布艾“实际控制”的发课文化发展公司需补交1522万元税款和罚金。《纽约时报》报道称，从2011年4月3日至2015年7月，中国大陆当局无理由、无手续扣押艾未未护照。



（法新社等）

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