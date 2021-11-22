张高丽：朴素清廉形象毁于一旦?

(德国之声中文网) 75岁的中共退休高官张高丽原本有着相对清廉的记录和共产党干部威严的气质形象，在此之前，没有任何迹象表明他会和一间震惊世界的性侵丑闻扯上关联。

曾获温布尔登公开赛、法国公开赛双打冠军的中国女子网球名将彭帅11月初在新浪微博发帖，控诉张高丽在十多年的时间中屡次强迫与她发生性关系。彭帅称，张高丽在任天津市委书记期间就开始与她发展婚外情；2014年，在一场比赛过后，彭帅被张高丽在其寓所强迫发生性关系，而张高丽妻子对此知情却未加阻止。

彭帅在帖文中承认"感情这东西很复杂，说不清，从那日后我再次打开了对你的爱"，"性格是那么的合得来好像一切都很搭"。"你总怕我带什么录音器，留下证据什么的。是的，除我以外我没留下证据证明。""我知道对于您位高权重的张高丽副总理来说，你说过你不怕。但即使是以卵击石，飞蛾扑火自取灭亡的我也会说出和你的事实。"

随后，整个国际网坛都开始为彭帅的处境感到担忧。她的控诉贴大约只过了半小时就被删除，在随后的三个星期中，彭帅也没有任何公开露面。

张高丽也同样没有出现在公众视野中，对彭帅的指控亦没有任何公开回应。

低调顺利的官场生涯

张高丽1946年出生于福建晋江，毕业于厦门大学经济系。毕业后，在广东省的茂名石油公司任职十多年。80年代中期步入政坛，陆续出任广东省副省长、中共广东省常委等职务。

随后，在先后担任深圳市、山东省、直辖市天津的党政一把手后，他在2012年升任中共中央政治局常委、2013年出任国务院副总理，步入了中国的权力中枢。他顺利地完成了五年任期，2017年中共十九大上卸任政治局常委、2018年全国人大上卸任副总理，宣告退休。

在以习近平为核心的7人常委会中，张高丽排名第7。期间，他监督了许多重大基建工程的实施，与此同时又保持低调。

香港中文大学政治学者林和立在接受法新社采访时指出，张高丽的5年任期并不显眼，"他没有在任何特定的方面出类拔萃，也没有与任何特殊的成就有关联。"

他在卸任退休前，还曾任冬奥会工作领导小组组长，负责2022年北京冬奥筹办工作。在担任此职务期间，他曾在2016年夏天接待过来访的国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)。

就在11月21日，巴赫与彭帅进行了约半个小时的视讯通话，彭帅称自己一切安好。

此外，张高丽还被认为与现总理李克强关系较近，并且被视为前领导人江泽民的亲信之一。95岁的江泽民据信依然对中国政坛具有一定的影响力。

政治学者林和立指出，张高丽能步入中共权力中枢，与强势领导人的提携不无关系。而且他保持低调，没有被牵连入腐败案件，"他的任职记录相对比较干净。"

（法新社等）

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