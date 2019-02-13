张艺谋不来柏林 香港片无法上映

（德国之声中文网）根据柏林电影节周一（2月11日）发布的官方消息，张艺谋新片《一秒钟》无法参赛的原因是：后期制作过程中遭遇技术问题，因此无法按照原定计划在2月15日的柏林电影节期间播映。

随着《一秒钟》的退出，本届柏林电影节的主竞赛单元参赛片也从原来的17部减少为16部。

"一秒钟"讲述了中国乡村地区的一名电影迷的故事，以及他与一个流浪儿因为电影所结下的一段不解之缘。影片以"文化大革命"为时代背景，这段历史在中国迄今仍具有一定的政治敏感性。

1988年，张艺谋以"红高粱"拿下金熊奖，成为第一名获此殊荣的中国导演。但他当时的获奖在中国国内便曾引起巨大争议和审查部门的注意，但张艺谋也因这一奖项而在国际影坛上打响名声。

《一秒钟》在2月15日空出的档期将由张艺谋的一部此前作品《英雄》来填补。张艺谋的这部票房力作曾于2003年入围第53届柏林电影节，但仅以"在拍摄意识上的特别创新"获得了纪念性质的"阿尔弗雷德·鲍尔"（Alfred-Bauer-Preis）奖。

"少年的你"不符北京口味？

除了张艺谋的新片之外，一部来自香港的影片此前也临时退出：在柏林电影节开幕三天前，主办方突然通知，参加年轻电影人"新世代"单元的香港电影《少年的你》不会在电影节上播映。

"中方制片公司通知我们，这部影片仍在制作过程中，无法及时完成，"柏林电影节发言人格莱内尔（Frauke Greiner）在上周二晚间表示。

但是，有媒体报道称，《少年的你》无缘柏林另有隐情。美国电影杂志《名利场》报道称，该剧组成员原本已经订好了前往柏林的机票和酒店。但是显然曾国祥执导的这部影片没有得到中国影视审查机构的播映许可。按照媒体描述，该片讲述的是正在准备高考的少女（周冬雨饰）与一名少年（易烊千玺饰）之间的故事。

不符合北京口味？

《名利场》引述匿名信息来源报道称，《少年的你》的剧情不符合中国影视审查机构的要求。去年以来，影视审批机关已经由中共宣传部门直接控制。后者要求尽量在影院中播映体现"社会和谐"和"社会主义价值观"的影片。

观看视频 01:24 直播 01:24 分钟 直击现场：柏林电影节红毯

关于该剧剧情，中国公开报道中大部分是剧组官方的描述，"一场高考前夕的校园意外 ，改变了两个少年的命运"。该片宣传文字称："陈念（周冬雨饰）性格内向，是学校里的优等生，努力复习、考上好大学是高三的她唯一的念头。同班同学的意外坠楼牵扯出一连串不为人知的故事，陈念也被一点点卷入其中…在她最孤独的时刻，一个叫北野（易烊千玺饰）的少年闯入了她的世界…大多数人的18岁都是明媚、快乐的，而他们却在18岁这个夏天提前尝到了成人世界的漠然。一场秘而不宣的"战斗"正在上演，他们将一起守护少年的尊严。"

但也有一些剧评文章提到《少年的你》涉及校园暴力等涉及社会话题。

虽然《少年的你》由香港导演曾国祥执导，但影片本身是中港合拍。按照国际规定，在这样的情况下，相关规定将按照中国标准执行。

究竟是北京当局要求撤回影片，还是确实出现了后期制作的问题，外界目前很难了解真相。"我们只能相信电影制作公司的说法"，电影节发言人格莱内尔表示。关于围绕此事的流言和猜测，她不愿置评。