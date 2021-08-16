张文宏陷网络交锋 复旦调查抄袭指控

本月以来，中国最知名的新冠防治专家之一张文宏因其防疫主张陷入了一场舆论口水战。近日他又被举报涉嫌学术作假，被推到风口浪尖。
（德国之声中文网）知名博主赵盛烨“大盛说” 8月14日在社交媒体平台上发文称，张文宏2000年在上海医科大学（现并入复旦大学）发表的博士论文部分涉嫌抄袭。
8月15日，复旦大学做出回应。该校研究生院在其官网发布“关于对我校张文宏博士学位论文问题举报的回应”，称学校已启动调查核实，调查结果将及时公布。
综合网络分析，张文宏这篇20多年前的博士论文的相关争议内容主要集中在引言和综述部分，涉及3000多字，部分直接引用了微生物学家黄海南教授此前发表的文字，而未注明为引述。
这一指控给张文宏周围本已充满火药味的舆论环境火上浇油，也在社交媒体上引起热烈讨论。很多人为张文宏抱不平。
用户“money-game”在财富新闻下留言写道：“ 单单就因为不同意张医生与新冠共存的观点，而举报其学术成果也显示了现如今舆论场的割裂，因为观点不同而对既往历史反攻倒算，向上查三代，这样的文革式行为，总是让人有些齿寒。”
微博用户“不知道名字的我”问道：“为什么有人要搞张医生？就因为张医生说了实话。现在这个社会已经容不得有别的声音了。”
“与病毒共存说”遭挞伐
张文宏是上海复旦大学附属华山医院感染科主任、上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长。7月29日，张文宏就南京禄口机场疫情扩散在微博上表示，“世界要学会与这个病毒共存。”他指出 “不管我们愿意不愿意，未来的风险一直会有” 。因此，“未来中国选择的方式一定是既保证与世界的命运共同体，实现与世界的互通，回归正常的生活，同时又能保障国民免于对病毒的恐惧。”这也是张文宏一直以来的观点。
但这一看法似乎并不完全代表中国官方的抗疫方针。8月5日，前卫生部部长高强对“在人民日报客户端发表文章，对“与病毒共存可行吗？” 的问题做出否定回答，认为人类与病毒是“有你无我、你死我活”的关系。高强写道，“中国的抗疫策略，是精准疫情管控与广泛接种疫苗并行不悖的‘双保险’策略，而不是用疫苗群体免疫替代疫情严格管控，更不是‘与病毒共存’。”
8月9日，《环球时报》刊发北京大学教授张颐武的文章，指一些西方媒体和专家向中国提出“与病毒共存”的建议，劝诱中国放松疫情防控，“与病毒共存”，另一方面则呼吁病毒溯源“构陷”中国。同日，中央军委直属新媒体账号“钧正平”发表评论：《与病毒的相处之道，不是妥协，而是斗争》，直接否定“与病毒共存”论。
与此同时在网络上，张文宏的支持者和批评者也发生了激烈的交锋，甚至互相攻击。微博用户“钱大暖”写道，“看不懂张文宏为什么会被骂，搜了很多骂他的言论，尝试理解共情，也没明白，病毒已经存在了，并且会进化，和病毒共存不是事实吗？就算所有人都打了疫苗，那病毒也是存在的呀。并且人类已经和很多病毒共存了。只要大家重视，对病毒保持敬畏心。为什么会被扣上“投降主义”的帽子？”
“大苗EGG”指出：“与病毒共存是很自然的事，我们人类已经与流感病毒各种病毒共存了，不能远关闭国门啊。”
“挣脱枷锁的囚徒”则认为：“张文宏在南京禄口机场防线被突破，发生疫情后，就开始鼓噪我国的防疫应该放弃严格的遏制策略，向英美看齐，与英美同态，“与病毒共存”。张文宏的这种观点实际上是一种无知。……新冠病毒不能从地球上根除，不等于地球上所有人群都必须与病毒共存。”
“全上海都在站张文宏”
更多的网友则对张文宏受到的上纲上线式的讨伐表达了反感。自“与病毒共存”的发帖后，张文宏就没有在微博上发声。用户“半老徐娘吃馄饨”感叹：“如张文宏都不再说话，我不知道我们是否将与病毒共存，但我知道我们的社会一定有毒。”
“金牌律师”指出：学术问题自古有争端，但在疫情时期对着自己的医生大兴灭巫，是不是有问题。”
张文宏的遭遇也与他在民众心目中的地位有一定关系。他主导的上海防疫策略以务实前瞻和精准、人性化为特征，在严格防控的同时尽量少影响民众生活和经济运作。他的发言因为“说实话、说人话”、“接地气”而被人们津津乐道，因而成为了具有极大影响力的网络名人。因此有人担心他成为攻击的目标。
微博用户“在路上一切皆有可能”写道：“当前，中国需要张文宏医生，需要理智的学术探讨，而不是无理的扣帽子打棍子，希望不要让真正干事的人寒心。”
"tenzen33"写道：“真正干事的人得不到正反馈，寒的是所有干实事的人的心，保护不了他，将是我们所有人的损失。”
8月13日，微博公众号“上海徐汇”发布纪录短片《我是党员张文宏》，称张文宏“受命担任上海医疗救治专家组组长，用自己的一腔热血和专业素养，打赢了上海的保卫战，为全国乃至全球城市输入性传染病防控提供了宝贵的上海经验”。
视频被许多网友转发，有人称“全上海都在站张文宏”。微博用户“奔跑中的邱先生”写道：武汉人没有保护好李医生，上海人一定保护好张医生。”
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关于中国官方现在坚持的“动态清零”和世界绝大多数国家实际实行的“与病毒共存”两种抗疫路线的讨论，成为一个热点话题。政论家邓聿文认为，这背后反映的是中国民众对官方现行清零政策和做法能否有效对付变异病毒，并未有很大信心。