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中国著名律师、法学家，2022年6月24日去世，享年95岁。
张思之是中共建政后第一批律师，曾在文革后担任林彪、江青反革命集团案辩护小组负责人。六四事件后参与为鲍彤、魏京生、王军涛等政治犯辩护。张思之在中国律师界享有巨大声誉，被视为泰斗级人物。
2022年6月24日，中国律师界“泰斗级人物”张思之逝世，享寿95岁。中国政法大学原校长江平评价张思之是中国律师界“最能体现批判精神和独立精神”的代表。
知名媒体人高瑜自今年4月底被警方带走后，她的代理律师张思之首次获准于6月27日与其见了面。接受德国之声采访时张思之表示目前阶段不能透露案情，不过他确认了高瑜已于5月末被批捕的消息，并介绍她的状态看起来尚好。
北京市公安局官方微博“平安北京”公布消息称，警方6月13日以涉嫌寻衅滋事罪、非法获取公民个人信息罪批捕浦志强。
资深媒体人高瑜在法定最长刑拘期限后，中国当局未公布进一步的结果。律师张思之至北京第一看守所申请会见高瑜未被批准，看守所主动允许其会见了知名维权律师浦志强。
北京资深记者高瑜被刑拘后，律师张思之和另外两位律师至北京第一看守所申请会见，对方称查无此人。
中国著名律师张思之致函中国律师协会会长，要求司法当局同意给予被“刑拘”的维权律师浦志强“保外就医”，并称，自甘连坐，包括入狱候审。
今日中国最高法院院长周强在两会上，做其上任后的首份工作报告。强调其任后推动司法公开、打击严刑逼供、防止冤假错案等。中国知名律师张思之指报告内容并无突破。
香港《南华早报》英文版1月10日报道，中共前常委周永康长子周滨已正式逮捕，有可能被以“贪污受贿”罪名起诉。评论人士认为这是中共对周永康启动司法程序的关键一步。
据《法制晚报》报道，又一起与河北聂树斌案相近的案例浮出水面，17年前内蒙呼和浩特市青年呼格吉勒图被认定“猥亵杀人”后判处死刑；9年后本案真凶落网。但呼格吉勒图父母为子翻案多次受阻。
昨日中国高法公布《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》之后，官媒《人民日报》海外版援引权威人士消息，称“除涉及外交、国防等特殊领域外，政法委今后将不会介入个案。”
薄熙来庭审进入到第三日,薄全盘翻供。大多证人未予出庭，关键证人薄谷开来等人也是通过证词或视频方式；另公诉方指薄法庭自辩与纪委调查不符，都让公众质疑纪委取证效力。
中国首席女法医王雪梅发表声明，表示对中国法医队伍中出现的极其荒谬、虚假的鉴定结论深恶痛绝，不能容忍所以退出中国法医队伍。王雪梅曾质疑海伍德死因。
薄熙来案开审在即，四川官场密集发布人事任免通知，其中王立军案审判长、成都中院原副院长钟尔璞突被免职。钟尔璞自称因年龄原因正常“退休”遭外界质疑。
薄熙来“世纪审判”在即，香港媒体曝出，薄熙来昔日“战友”王立军对该审判表示兴奋；而海外媒体也曝出薄熙来最重要的政治盟友周永康疑“摊上大事”。评论人士指这是一场“宫廷政治戏。”
新华社消息证实薄熙来涉“贪污、受贿、滥用职权”案，检方已向济南市中院提起公诉”。消息人士透露，公审前的秘密审判今日进行。评论人士分析，当局最担忧在公审时，薄当庭不认罪。
湖南“集资案主犯”曾成杰被长沙中院“秘密处死”一事持续发酵，其女儿怒斥当局暗箱操作炮制冤案；代理律师发出紧急声明，指判曾死刑使政府独资公司无本万利，无异于图财害命。
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