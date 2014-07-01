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张思之

中国著名律师、法学家。

文革后曾担任林彪、江青反革命集团案辩护小组负责人。六四事件后参与为鲍彤、魏京生、王军涛等政治犯辩护。

Hong Kong, CHINA: TO GO WITH: HongKong-China-media Chinese journalist Gao Yu, who served a seven-year prison sentence for disclosing 'state secrets' speaks in Hong Kong, 05 February 2007. Gao said despite China's breakneck economic growth and its accession to the World Trade Organisation, press freedom in China has not moved forward but backward. AFP PHOTO/MIKE CLARKE (Photo credit should read MIKE CLARKE/AFP/Getty Images)

高瑜获见律师 01.07.2014

知名媒体人高瑜自今年4月底被警方带走后，她的代理律师张思之首次获准于6月27日与其见了面。接受德国之声采访时张思之表示目前阶段不能透露案情，不过他确认了高瑜已于5月末被批捕的消息，并介绍她的状态看起来尚好。
Chinese lawyer Pu Zhiqiang answers a question during an interview in his office in Beijing on this October 20, 2004 file photo. China has detained the prominent human rights lawyer on a charge of causing a disturbance, two lawyers said on May 6, 2014, after Pu attended a weekend meeting that urged a probe of the bloody suppression of pro-democracy protests in Tiananmen Square in 1989. REUTERS/Benjamin Kang Lim/Files (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS)

警方以寻衅滋事等罪名批捕浦志强 13.06.2014

北京市公安局官方微博“平安北京”公布消息称，警方6月13日以涉嫌寻衅滋事罪、非法获取公民个人信息罪批捕浦志强。
Chinese lawyer Pu Zhiqiang answers a question during an interview in his office in Beijing on this October 20, 2004 file photo. China has detained the prominent human rights lawyer on a charge of causing a disturbance, two lawyers said on May 6, 2014, after Pu attended a weekend meeting that urged a probe of the bloody suppression of pro-democracy protests in Tiananmen Square in 1989. REUTERS/Benjamin Kang Lim/Files (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS)

浦志强疑因周滨案触礁，律师不乐观 13.06.2014

资深媒体人高瑜在法定最长刑拘期限后，中国当局未公布进一步的结果。律师张思之至北京第一看守所申请会见高瑜未被批准，看守所主动允许其会见了知名维权律师浦志强。
Ausschnitt: In this June 9, 2012 photo, Chinese journalist Gao Yu, right, who was imprisoned for nearly 6 year in the 1990s on charges of leaking state secrets, holds a camera besides Chinese author Yao Jianfu, left, during an opening ceremony of Chinese artist Liu Xia's photo exhibition in Hong Kong. Prominent Chinese journalist Gao Yu has been criminally detained just weeks ahead of the 25th anniversary of the Tiananmen Square crackdown for allegedly leaking state secrets to a foreign news site, the state news agency Xinhua reported Thursday, May 8, 2014. (AP Photo/Kin Cheung)

律师申请会见高瑜，北京一看称“没有这个人” 15.05.2014

北京资深记者高瑜被刑拘后，律师张思之和另外两位律师至北京第一看守所申请会见，对方称查无此人。
Beschreibung: Prof. Zhang Sizhi, Strafverteidiger, Menschenrechtsanwalt und Petra-Kelly- Preisträger der Heinrich-Böll-Stiftung 2008;Veranstaltung Der chinesische Traum von einer harmonischen Gesellschaft Heinrich-Böll-Stiftung Datum: 21.03.2013 Ort: Berlin

张思之愿“连坐”，要求让浦志强“保外就医” 09.05.2014

中国著名律师张思之致函中国律师协会会长，要求司法当局同意给予被“刑拘”的维权律师浦志强“保外就医”，并称，自甘连坐，包括入狱候审。
A man walks in front of the engraved wall depicting a Chinese character that means law inside the Hefei City Intermediate People's Court where a murder trial of Gu Kailai, wife of disgraced Chinese politician Bo Xilai, takes place Thursday Aug. 9, 2012 in Hefei, Anhui Province, China. The court heard in the one-day trial that Gu got British businessman Neil Heywood drunk and fed poison to him. (Foto:Eugene Hoshiko/AP/dapd)

周强首秀工作报告，薄熙来案成典型 10.03.2014

今日中国最高法院院长周强在两会上，做其上任后的首份工作报告。强调其任后推动司法公开、打击严刑逼供、防止冤假错案等。中国知名律师张思之指报告内容并无突破。
China's Public Security Minister Zhou Yongkang gestures as he attends a discussion session of the 17th National Congress of the Communist Party of China in Beijing in this October 16, 2007 file photograph. To match CHINA-POLITICS/BO-CRONIES REUTERS/Jason Lee/Files (CHINA - Tags: POLITICS HEADSHOT)

港媒:周永康之子被逮捕 10.01.2014

香港《南华早报》英文版1月10日报道，中共前常委周永康长子周滨已正式逮捕，有可能被以“贪污受贿”罪名起诉。评论人士认为这是中共对周永康启动司法程序的关键一步。
A man walks in front of the engraved wall depicting a Chinese character that means law inside the Hefei City Intermediate People's Court where a murder trial of Gu Kailai, wife of disgraced Chinese politician Bo Xilai, takes place Thursday Aug. 9, 2012 in Hefei, Anhui Province, China. The court heard in the one-day trial that Gu got British businessman Neil Heywood drunk and fed poison to him. (Foto:Eugene Hoshiko/AP/dapd)

内蒙再现“错杀案”：有多少生命可以重来 29.11.2013

据《法制晚报》报道，又一起与河北聂树斌案相近的案例浮出水面，17年前内蒙呼和浩特市青年呼格吉勒图被认定“猥亵杀人”后判处死刑；9年后本案真凶落网。但呼格吉勒图父母为子翻案多次受阻。
Then China's Politburo Standing Committee Member Zhou Yongkang waves during a meeting with the media at the Great Hall of the People in Beijing October 22, 2007. Few figures are as divisive in China as former domestic security tsar Zhou, reportedly under investigation by the ruling Communist Party for corruption. Even the once ambitious but now ousted politician Bo Xilai, whose trial on corruption ended on August 26, 2013, doesn't evoke the same depth of feeling that Zhou does. From the oil fields of frigid northeastern China, the hulking Zhou worked his way up to the elite Politburo Standing Committee, where his spending on domestic security exceeded the separate budgets for defence, healthcare or education. Picture taken October 22, 2007. To match story CHINA-POLITICS/ZHOU REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS)

挥别“维稳”，政法委缩回权力之手? 22.11.2013

昨日中国高法公布《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》之后，官媒《人民日报》海外版援引权威人士消息，称“除涉及外交、国防等特殊领域外，政法委今后将不会介入个案。”
Disgraced Chinese politician Bo Xilai stands trial inside the court in Jinan, Shandong province August 22, 2013, in this photo released by Jinan Intermediate People's Court. Fallen Chinese politician Bo appeared in public for the first time in more than a year on Thursday to face trial in eastern China, the final chapter of the country's most politically charged case in more than three decades. REUTERS/Jinan Intermediate People's Court/Handout via Reuters (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW TPX IMAGES OF THE DAY) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

“证人不出庭，证言如妖风”？ 24.08.2013

薄熙来庭审进入到第三日,薄全盘翻供。大多证人未予出庭，关键证人薄谷开来等人也是通过证词或视频方式；另公诉方指薄法庭自辩与纪委调查不符，都让公众质疑纪委取证效力。
Symbolbild Todesstrafe Giftspritze. 51220155.JPG Giftspritze - lethal injection. Erstellung: 07.10.2009. Copyright: Bilderbox

曾质疑海伍德之死，首席法医宣布退出 17.08.2013

中国首席女法医王雪梅发表声明，表示对中国法医队伍中出现的极其荒谬、虚假的鉴定结论深恶痛绝，不能容忍所以退出中国法医队伍。王雪梅曾质疑海伍德死因。
A judge reads out the verdict during the sentencing of Chongqing municipality ex-police chief Wang Lijun (not pictured) inside the courtroom of the Chengdu People's Intermediate Court in Chengdu, Sichuan province in this still image taken from video September 24, 2012. Wang, sentenced to 15 years in jail, was found guilty on four charges, including seeking to conceal the murder of a British businessman Neil Heywood in a scandal that felled the ambitious politician Bo Xilai. REUTERS/CCTV via REUTERS TV (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

戏份结束？王立军案审判长被免 15.08.2013

薄熙来案开审在即，四川官场密集发布人事任免通知，其中王立军案审判长、成都中院原副院长钟尔璞突被免职。钟尔璞自称因年龄原因正常“退休”遭外界质疑。
China's former Chongqing Municipality Communist Party Secretary Bo Xilai (L) and former Deputy Mayor of Chongqing Wang Lijun (R) sing the national anthem during a session of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) of the Chongqing Municipal Committee, in Chongqing municipality in this January 7, 2012 file photo. Wang, the former police chief at the heart of China's biggest political scandal in decades faces trial next week on charges of defection, taking bribes and illegal surveillance. REUTERS/Stringer/Files (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

薄熙来昔日“盟友”今何在？ 09.08.2013

薄熙来“世纪审判”在即，香港媒体曝出，薄熙来昔日“战友”王立军对该审判表示兴奋；而海外媒体也曝出薄熙来最重要的政治盟友周永康疑“摊上大事”。评论人士指这是一场“宫廷政治戏。”
China's former Chongqing Municipality Communist Party Secretary Bo Xilai looks on during a meeting at the annual session of China's parliament, the National People's Congress, at the Great Hall of the People in Beijing, March 6, 2010. China has charged disgraced former senior politician Bo Xilai with bribery, abuse of power and corruption, state news agency Xinhua said on July 25, 2013, paving the way for his trial. Picture taken March 6, 2010. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW)

秘密审判今日进行?济南薄案审判倒计时 25.07.2013

新华社消息证实薄熙来涉“贪污、受贿、滥用职权”案，检方已向济南市中院提起公诉”。消息人士透露，公审前的秘密审判今日进行。评论人士分析，当局最担忧在公审时，薄当庭不认罪。
Source News Feed: EMEA Picture Service ,Germany Picture Service Police officers stand outside the Hefei Intermediate People's Court, where Gu Kailai is being tried for murder, in Hefei, Anhui Province August 9, 2012. China holds its most sensational trial this week since convicting the Gang of Four over 30 years ago, putting Gu Kailai, the wife of deposed leader Bo Xilai, in the dock for murder. REUTER/Aly Song (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) Date sent: 09/08/12 03:27:43

湖南秘密处死事件，律师指向高法院长周强 15.07.2013

湖南“集资案主犯”曾成杰被长沙中院“秘密处死”一事持续发酵，其女儿怒斥当局暗箱操作炮制冤案；代理律师发出紧急声明，指判曾死刑使政府独资公司无本万利，无异于图财害命。
In this image made from China Central Television video, former Chinese Railways Minister Liu Zhijun attends his sentencing at a courtroom at Beijing No. 2 Intermediate People's Court in Beijing Monday, July 8, 2013. The official Xinhua News Agency said Liu was sentenced to death with a two-year reprieve by a court in Beijing on Monday. Such sentences usually are commuted to life in prison with good behavior. Liu, 60, who oversaw the ministry's high-profile bullet train development, was accused of taking massive bribes and steering lucrative projects to associates. Chinese characters at bottom reads Former Railway Minister Liu Zhijun sentencing, Taking bribes and abuse of power sentenced to suspended death sentence. (AP Photo/CCTV via AP Video) CHINA OUT, TV OUT pixel

刘志军被判死缓，轻拍“老虎”？ 08.07.2013

中国官媒新华网报道，今日北京市第二中级人民法院对刘志军案作出一审宣判，刘志军被判死缓。多位法学学者和律师认为，该案判决结果是多方“默契”的结果，并未显示出中共高层反腐力度。
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