高瑜获见律师

知名媒体人高瑜自今年4月底被警方带走后，她的代理律师张思之首次获准于6月27日与其见了面。接受德国之声采访时张思之表示目前阶段不能透露案情，不过他确认了高瑜已于5月末被批捕的消息，并介绍她的状态看起来尚好。