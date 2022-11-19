张忠谋：祝贺习近平是我自己的主意

（德国之声中文网）亚太经济合作组织（APEC）领袖峰会上周末在泰国曼谷落幕，台湾总统府11月21日上午举行「2022 APEC经济领袖会议」代表团返国记者会，本次代表台湾出席的台积电创办人张忠谋在记者会上表示，与中国国家主席习近平在APEC期间的互动是他自己的主意。

在记者会上，媒体提及关于APEC期间跟习近平的互动，包括事前有没有和总统府或国安单位演练过、恭贺二十大成功，总统或总统府是否知情等问题。张忠谋表示，跟习近平的互动都是他个人的意见，没有事先和总统府讨论。

张忠谋称，总统府仅提醒「假如有机会，不必避免见面、打招呼」。至于祝贺习近平二十大连任成功及分享个人健康情形，「都是我自己的主意」。一同与会的国安会副秘书长徐斯俭则称：「关于这件事情，总统对于张领袖代表与习近平的互动，表示尊重。 」

在休息室曾愉快交流

APEC会议上周六落幕后，张忠谋在曼谷召开记者会。在回答记者关于是否与习近平有交流机会的提问时，他表示18日峰会首日上午，习近平走进休息室时，两人曾互相问好。

张忠谋说：「我恭喜了他二十大的成功。他跟我讲，他记得我们四年以前曾经在巴纽见面。」他还提到：「我跟他讲，我去年有过一次髋关节手术，他跟我说你现在看起来气色很好，有这样的互动。都是很愉快很客气的互动。」

蔡英文致谢未提及张习互动

台湾总统蔡英文今天在社群媒体上向张忠谋致谢，她指出，张忠谋在APEC期间与美国副总统哈里斯、美国国务卿布林肯以及加拿大总理特鲁多等国家领导人及高阶官员互动晤谈，「在这个重要国际场合为台湾发声，也圆满完成任务」。不过她并未在文中提到张忠谋与习近平的互动。

美国将设3奈米厂

虽然张忠谋2018年已从台积电退休，但仍在台湾芯片产业中具有举足轻重的地位。台积电位于美国亚利桑那州工厂的上机典礼将于12月6日举行，届时预计张忠谋会和夫人张淑芬一同出席。另外，美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）也将参加典礼。张忠谋透露，台积电还邀请了美国总统拜登，但不确定他是否会出席。

在今天的记者会上，当被问到最先进的3奈米厂未来是否也会在美国设厂时，张忠谋回答：「之后，是5奈米之后」。张忠谋对媒体表示，在美国的生产芯片的成本确实比在台湾高，而且至少高50%，但并不排斥把一部分产能移到美国去。

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