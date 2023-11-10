张忠谋再度代表台湾赴APEC 蔡英文盼传递和平信息

（德国之声中文网）第30届亚太经合组织（APEC）峰会将于11月15日至17日在美国旧金山举行。

现年92岁的台积电创办人张忠谋将第六度代表蔡英文出席会议。虽然已从台积电正式退休，但有「台湾半导体教父」之称的张忠谋影响力依然不减。

台湾总统蔡英文周五（11月10日）在总统府召开记者会表示，当前亚太区域正面临地缘政治的不确定性，以及全球供应链重组的变局，她期许代表张忠谋能再次向APEC成员国及国际社会传递四项讯息：台湾将致力促进区域的和平及繁荣发展；台湾将跟各国合作，打造更具弹性及韧性的供应链；台湾将努力推动绿色转型同时保障中小企业劳工及妇女权益；呼吁各国经济体，在以数位转型带动经济发展的同时致力于缩小数位落差。

蔡英文强调：「在全球面对各项挑战的时刻，我们必须携手努力降低区域内的冲突，共同为区域经济发展创造和平稳健的环境。」

「台湾是国际社会中可靠安全，并且值得信赖的合作伙伴。」

张忠谋在致辞时回应蔡英文的发言称，他相信没有APEC成员会反对区域的和平跟繁荣发展。他也表示，台湾已经相当努力在打造更具弹性和韧性的供应链，台湾的半导体除了继续在台湾，也将在别的国家如美国、日本、德国增加投资。

蔡英文和张忠谋在记者会上都没有接受提问。

亚太经合组织历来是中国和台湾为数不多的对话论坛之一，尽管经常只是寒暄几句。台湾以「中华台北」的名义参加亚太经合组织，历来有总统不出席峰会的惯例。

台湾总统蔡英文11月10日在总统府召开APEC代表团行前记者会

中国尚未正式确认领导人习近平是否将出席今年的峰会。在去年于曼谷举行的APEC峰会上，习近平和张忠谋曾简短交谈，成为近年来两岸之间罕见的高层互动。

2016年蔡英文当选台湾总统后，中国切断了与台湾的正式会谈机制，并指蔡英文是「分离主义者」。蔡英文表示，只有台湾人民能决定台湾的未来，并强硬拒绝中国对台的主权要求。

APEC现有21个成员，包括澳大利亚、文莱、加拿大、智利、中国、香港、印尼、日本、韩国、马来西亚、墨西哥、新西兰、巴布新几内亚、秘鲁、菲律宾、俄罗斯、新加坡、台湾、泰国、美国和越南。

今年是自2011年以来，首次由美国主办APEC峰会 。美国为2023年APEC峰会选择的主题是「为众人创造一个有韧性和永续的未来」。美国表示，其目标是建立一个「互联、创新和包容」的地区，并推进自由、公平和开放的经济政策议程，以惠及美国工人、企业和家庭。

曾担任2011年APEC峰会白宫协调员的贸易专家古德曼（Matt Goodman）预计，美国将强调其经济在艰难时期的相对优势--这是在隐晦地与中国经济多年高速增长后面临困境作比较。他表示，华盛顿将强调由14个国家组成的印太经济框架（IPEF）取得的进展。美国在前总统特朗普于2017年退出「跨太平洋伙伴关系协定」（TPP）后为加强经济领域交流推出了IPEF。

与大多数国际会议一样，APEC已成为中美战略竞争的舞台。各界的目光都聚焦于美国总统拜登和中国国家主席习近平是否将在会议期间举行双边峰会。若习近平与会，这将是2021年1月拜登入主白宫后，两人的第二次面对面会晤。一年前，拜登与习近平曾在巴厘岛的G20峰会期间会面。

在APEC领导人会议召开前，APEC成员国财政官员和财长将自11月11日举行会议。亚太经合组织CEO峰会则将于11月14日至16日举行。

（综合报道）

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