张忠谋代表台湾参加APEC 民间团体盼为人权发声

（德国之声中文网）根据亚太经合组织（APEC）官方网站公布的日程安排，该组织将在11月20日以线上视频会议的方式举行「经济领袖会议」（APEC Economic Leaders' Meeting）。

台积电创办人张忠谋将作为台湾代表参加会议，台湾总统蔡英文日前已经宣布了这一消息。张忠谋1931年出生于浙江宁波，被誉为"芯片大王"、台湾"半导体教父"。这将是他在蔡英文任内第三度、个人第四度出任APEC领袖代表，首次是在陈水扁执政时期。

据中央社报道，经济民主连合、台湾人权促进会等民间团体12日在台湾立法院举行「请APEC台湾代表向中国提出救援名单」记者会，呼吁APEC台湾代表台积电创办人张忠谋、政务委员邓振中与国发会主委龚明鑫，向中国代表提出在中国被强迫失踪的国际救援名单。

救援名单包括李明哲和李孟居

与会者共同呼吁，希望张忠谋及即将出席16日APEC部长级会议的台湾国家发展委员会主委龚明鑫、行政院政务委员邓振中，可以在APEC年会中，公开倡议将成立亚太人权法院纳入APEC的后2020愿景，并向中国政府提出人权遭侵害的救援名单。

据中央社的报道，这份救援名单中包括在中国大陆被关押的台湾人李明哲、李孟居，以及今年本来要前往台湾寻求政治庇护，但后来被扣押在深圳的12名港人等。

李明哲是台湾人权活动人士，曾在民进党内任职。2017年3月入境广东珠海之后被中国当局逮捕，2017年11月28日，岳阳中级人民法院以"颠覆国家政权罪"，判处李明哲有期徒刑5年，剥夺政治权利2年。

李孟居原为台湾屏东县枋寮乡乡政顾问，2019年8月去香港旅游，后来入境深圳之后被当地国安部门以涉嫌为境外刺探、非法提供国家秘密罪逮捕。今年10月11日，央视新闻联播节目播出有关中国国家安全机关破获数百起涉台间谍案的新闻。其中也包括李孟居"忏悔"的影像资料。央视的报道还称，李孟居的行为是"台独"势力干预香港事务的典型案例。

陆委会民调：北京对台北"不友善"

台湾陆委会周四公布一项最新民调显示，有74.0%的台湾民众认为，中国大陆政府对台湾政府不友善；不过，也有32.6%民众认为当前两岸交流速度「太慢」。

民调显示，74.4%民众不认同中共坚持「一个中国原则」的「九二共识」及反对台独等立场；75.9%的民众支持政府坚守主权和捍卫民主自由，拒绝「一国两制台湾方案」，维护台海和平稳定，此外还有73.4%民众支持持续与美国合作，强化国家安全与自我防卫能力。

习近平也将出席APEC视频会议

据中国外交部发言人华春莹12日宣布，应马来西亚总理穆希丁邀请，国家主席习近平将于11月20日出席亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议。除了APEC会议之外，习近平本月还会出席11月17日举行的金砖国家领导人会晤，以及11月21日至22日举行的二十国集团领导人第十五次峰会。这些会议均以视频方式举行，习近平将在北京出席有关活动并发表讲话。

雨涵（综合报道）

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