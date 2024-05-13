张展4年刑满 维权人士忧难彻底自由

公民记者张展刑满之际，中国内外的人权团体担心在她出狱后政府可能继续软禁或是监控她。此外，有关注此案的中国民众欲迎接张展出狱，却被官方请去“喝茶”。

（德国之声中文网）新冠肺炎疫情初期赴武汉采訪报道的中国公民记者张展2020年被捕，週一（5月13日）是她4年刑满之日。在她将获释前夕，传出其家属以及欲迎接她出狱的网友都遭到施压。

据中国维权平台《民生观察》週日（12日）消息，上海居民沈艳秋上週三（8日）发信息给张展的母亲，提议要陪她一起去接张展出狱；然而，沈艳秋隔天便被上海国保警察警告，随后两天两度被请去“喝茶”，后来其住处楼下甚至有人“蹲守”。

沈艳秋指出，有7、8个人上门找她，“有的穿警服，有的穿便衣”。警方要求她“13号不要出门，不要和外地朋友联系，不要去女子监狱”，但遭她拒绝。

此外，沈艳秋还透露另一河南民众贾灵敏从郑州欲前往北京接张展出狱的途中，在无锡火车站就被“拦截”。

张展母亲几日前回復沈艳秋信息时也说：“谢谢您，到时我不一定能去。”另据自由亚洲电台报道，张展母亲在电话中谈及张展出狱时，“未有流露喜悦之情，反而略显慌张”。

维权人士吁各界继续关注张展案

在张展刑满之际，长期关注张展案的维权人士王剑虹等人汇集张展的网络文章、媒体访谈及文艺作品，出版《自由张展》电子书，呈现武汉疫情封城历史，以及张展在狱中绝食抗争的经过，“呈现一段中国民间抗争史”。

据《卫报》报道，国际人权团体“人权观察”的中国部代理主任王松莲指出，张展案提醒世人，中国政府尚未对掩盖疫情、以及疫情期间滥权、严苛的封控措施负起责任。她还担心张展即使出狱后，也可能无法完全享有自由。

张展过去的律师认为，从先前的其他“敏感”个案经验看来，张展出狱后可能被送回家，或者被带到他处“软禁”数月，不被允许与外界接触。

大赦国际中國部主任布鲁克斯（Sarah Brooks）呼吁中国政府应如期让张展彻底重获自由，“必须允许她可以自由行动，跟中国内外的人沟通，跟她的家人团聚；必须让她和她的家人不受监控和骚扰……确保她接受治疗不受任何限制”。

现年40岁的张展在狱中多次绝食抗争，严重营养不良，甚至曾传出体重掉到40公斤以下；后来健康状况有所好转，但仍令外界担忧。她的哥哥张举2021年申请保外就医的申请书上写道：“她脸上与额头上皮包骨头、毫无血色，已经命悬一线……我母亲闻此噩耗，万分悲痛，甚至向监狱工作人员双膝下跪，希望他们能给予张展人道的照顾。”

张展曾是执业律师，2020年2月以公民记者身分亲访武汉报道新冠疫情状况；5月，张展被逮捕，随后遭以“寻衅滋事罪”起诉并判刑。起诉书称，张展透过微信、推特（今称X）、YouTube等社交媒体平台“发布大量虚假信息”，并接受国际媒体访问，“恶意炒作”且“影响恶劣”。

张展2020年发布的影音纪录曾指出：“除了这座城市现在处于瘫痪状态之外，我找不到可以说的东西，因为一切都在掩盖之下……没有真相的话，一切都没有意义；我们不能去获取真相，我们不能够打破这种真相垄断的话，这个世界对我们毫无意义。”

2021年，张展获得无国界记者组织（RSF）的新闻自由奖；今年4月，该组织发布新闻稿指出，张展本来就不应被捕，更遑论遭判刑。该组织也呼吁国际社会应积极施压中国政府，促使张展能彻底重获自由。

（综合报道）

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