张展证实已出狱 自由仍受限制

上週中国公民记者张展4年刑满，如今消息指出她已回到上海的哥哥家中。张展透过影片感谢外界关心；不过，人权团体表示张展仍处于监控之下，呼吁国际社会继续透过外交方式介入、让她彻底自由。

（德国之声中文网）无国界记者组织（RSF）週二（5月21日）在社交媒体平台X上转发影片，显示中国公民记者张展在镜头前表示自己已获释。

影片中，短发的张展身穿粉橘色、类似睡衣的衣服，向镜头挥手打招呼。她说，警方在5月13日上午5点送她回到上海。“谢谢大家对我的帮助和关心，希望大家都好。我真的不知道要说什么。”

该影片原先的发布者为“张展关注组”的成员、维权人士王剑虹，她也表示已确认张展出狱，但目前“只有有限的自由”。

王剑虹透过X平台指出，张展与外界的联系、生活起居“一概在监控之下”，因此距离“自由张展”的目标还很遥远。“她何时不需担忧手机再次被抢走、再被黑帮闯入家门、再被强制失踪？她何时能回到推特？何时能接待访客？何时能自己选择住所？何时能自由出行看病、参加基督徒聚会？”

无国界记者组织表示：“张展已出狱的消息让我们如释重负，但不完全的自由便完全不算自由。”接下来，该组织将继续向国际社会发声，呼吁外交人士介入，促使张展“立即彻底无条件获释”。

上週一（13日）是张展4年刑满之日；在她获释前夕，有声援者曾尝试去接她出狱，却遭到国保警察施压、被“请去喝茶”。此外，13日之后，外界迟迟未能确切获知她的具体行踪，因此人权团体曾担心她可能被送到其他地方软禁。

张展在新冠肺炎疫情初期赴武汉采訪，她当时的影音纪录曾这么表示：“没有真相的话，一切都没有意义；我们不能去获取真相，我们不能够打破这种真相垄断的话，这个世界对我们毫无意义。”

2020年5月，张展被逮捕，随后被以“寻衅滋事罪”起诉并判刑；官方起诉书指控张展“发布虚假信息”，并称她接受国际媒体访问是“恶意炒作”、“影响恶劣”。

律师：张展案有特别的价值与意义 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

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