张展被控「炒作疫情」 检方建议判刑四至五年

(德国之声中文网) 因报导武汉新冠疫情而被中国政府关押於上海看守所的中国公民记者张展，近日传出今年9月15日已被上海浦东新区人民检察院以「寻衅滋事罪」，建议判处四年以上丶五年以下的有期徒刑。

正式起诉书的内容写道，张展在2020年2月进入武汉市後，多次通过微信丶推特丶Youtube等网络媒介以「文字丶视频等方式发布大量虚假讯息」，并接受境外媒体采访，「恶意炒作武汉市新型冠状病毒肺炎疫情」，受众众多，影响恶劣。

该检察院在起诉书中称，张展在新冠疫情严密防控期间，编造丶散布虚假讯息，造成公共秩序严重混乱。检查院认为，张展「犯罪事实清楚，证据确实丶充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任」。

虽然官方文件上标注的时间为9月15日，但起诉书与量刑建议书的正式内容直到11月13日才由专门报导中国维权事件的维权网披露在社交媒体上。事实上，张展自从今年5月被老家上海的国保从武汉带回上海并关进上海浦东新区看守所後，便数度绝食抗议，并拒绝认罪或接受调查。

国际关注张展案

总部位於华府的人权组织「中国人权捍卫者」11月17日针对张展丶以及端点星案的陈玫与蔡伟的案件，向联合国提出申诉案。中国人权捍卫者的研究与倡议顾问蓝宁向德国之声表示，中国政府明显尝试用张展的案件来恐吓其他倡议者与中国人民，阻止他们分享中国境内新冠疫情相关的真实情况。

他说：「当新冠疫情扩散至全球多国，并造成无数人确诊感染後，中国政府不希望任何人去追查疫情的起源，他们也不想让任何人了解疫情爆发初期，中国境内的实际情况。」

蓝宁认为，虽然现在检察院已建议将张展判刑4至5年，但如果国际社会持续关注她的案件并向中国政府施压，仍可望为张展案情带来帮助。他告诉德国之声：「中国政府希望藉此来测试公众对张展案的反应。」蓝宁强调，国际社会应该持续关注中国政府在张展案中所犯下的程序错误，以及非常严酷的办案方式。

张展并非唯一一名因为在武汉封城期间进行报导而被中国政府逮捕关押的公民记者。中国公民记者陈秋实丶方斌与李泽华都因在新冠疫情初期，在社交媒体上分享了武汉封城後的实际情况，遭中国政府抓捕後消失踪影。目前为止，方斌与陈秋实都尚未公开露面，李泽华则是在失踪两个月後，上传一段视频至他的Youtube频道，解释了他失踪期间的遭遇。

张展仍拒绝认罪

今年9月底，张展首次会见辩护律师後，消息人士告诉德国之声，张展当时仍拒绝进食，看守所则是会安排两至三个人对张展进行强迫灌食。原本代理张展案件的律师闻宇在接受包含德国之声等多家外国媒体采访後，因受访受到中国政府施压，被迫退出案件。闻宇10月底探视张展时向她表明，自己无法继续代理张展的案件。

消息人士向德国之声透露，目前张展并未传出有因绝食而变得更瘦的情况，而与她关在同一个房间的人也会负责喂她。该人士表示，同房间的人常常求张展不要拒绝进食。他说：「张展不会主动吃饭，也不会花钱加餐或是买零食。张展目前精神正常，但仍拒绝认罪。」

此前，张展也曾向辩护律师透露，她计画出庭时以保持沈默来抗议遭当局关押。不过目前张展的团队认为保持沈默非最佳的作法，所以传出有意劝张展在法庭上表达为何认定自己无罪。消息人士告诉德国之声：「因为担心张展出庭精神不济，她的团队希望她可以恢复饮食。不过由於张展意志坚决，她的团队也不确定劝说後，张展是否会照做。」

在闻宇律师退出代理张展的案件後，目前张展的案件由另一名律师戴佩清一人代理。然而，长期关注张展案件的维权人士表示，戴佩清一直不愿向张展家人透露张展案的最新发展，也未告知张展家属起诉书的内容，他们担忧中国政府可能想操控张展案的代理律师。

海外人权组织「人道中国」的理事长王剑虹向德国之声表示，自从今年9月底张展首次会见辩护律师闻宇後，外界对於张展身心状况的了解便越来越有限。她说：「所有国际组织要关注张展的案件，都必须了解张展的确切情况，包含她的身体状况。然而，目前这些资讯都被中国政府当作极大机密控制住了。」

德国之声尝试致电张展现在的辩护律师戴佩清，不过戴佩清在截稿前，并未回覆电话或是接受德国之声的采访邀约。