张展营养不良送医 前律师：难以受到人道的对待

(德国之声中文网) 因在新冠疫情爆发初期到武汉进行采访而遭中国政府以「寻衅滋事」判刑4年的公民记者张展，近日传出因持续在监狱中进行半绝食抗议，导致目前体重已下降至不到40公斤，也面临严重营养不良的情况，她已在7月31日被送医。

长期关注中国维权议题的张展关注组发言人王剑虹向德国之声分享了张展母亲8月2日分享的张展近况，内容指出她终於透过电话与张展会见，但医生说张展目前除了营养不良外，腿跟脚也浮肿非常严重。她母亲写道：「同张展通电话时，劝她定要正常吃饭，她还是坚称自己无罪，不会正常吃饭。」

德国之声掌握到的消息指出，自从张展从看守所被转往监狱後，她的家人一直无法顺利获得到监狱探视的权利，在8月2日获准以电话的方式会见前，已经半年无法见到她。今年5月，熟知张展情况的消息人士告诉德国之声，监狱的管理人员不断以各种藉口拒绝让张展妈妈与她会见，导致张展妈妈在多次碰壁後，对於是否能顺利见到张展已不抱太多希望。

在张展面临最终判决前曾代理其案件的中国人权律师任全牛告诉德国之声，他认为在张展家属都无法成功会见她的情况下，目前几乎没有其他渠道可以确切掌握张展的病情。他说：「因为上海前段时间也没有太大的疫情，我认为狱方拖到现在才让家属用电话会见是意料之中的事，而张展持续绝食也是意料之中的事。」

任全牛表示，之前他会见张展时，张展便一直表示要用绝食来表达自己的愤怒与抗议，但她抗议的主要是中国对言论的管控，而不是为了自己的自由。他说：「我认为政府不会因为她绝食、健康出状况而减轻对她的一些狱中管控，因为他们是不讲人性的。她在看守所时健康情况就已经很不理想，但当时看守所就认为她身体没事，不需要取保候审养身体。」

他指出，张展被转到监狱後，依然不认罪跟不认错，所以在她不妥协的情况下，任全牛认为狱方也不会给她一个更人道的对待。他说：「即使张展出了意外，他们也会说张展是自己选择的。」

事实上，张展并非在近期唯一尝试透过绝食来抗议中国政府限制人民自由的维权人士。今年1月，中国维权人士郭飞雄原订从上海搭机到美国探视刚接受癌症手术的妻子，但却在机场被海关以「国家安全」的理由拦截，阻止他出国探视。

郭飞雄後来宣布要以绝食抗议来要求中国政府放行，但不久後，他便与外界失联。 任全牛认为，对於想要透过极端手段来抗争的人，中国政府不仅不会纵容，甚至会反过来用极端手段威胁他们的人身自由，甚至让他们消声匿迹。

他向德国之声表示：「政府不会阻止这些人采用极端抗争手段，这就是他们对生命没有敬畏的态度。」

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