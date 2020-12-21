张展绝食消瘦 律师忧月底强行开庭

(德国之声中文网) 中国公民记者张展因今年初报导武汉疫情被中国政府指控「寻衅滋事罪」，自5月关押至今已7个月，而她的案件将在12月28日上午9点30分在上海开庭。张展的辩护律师任全牛向德国之声表示，他17日首次去看守所会见张展，而张展在过去半年内多次绝食抗议後，身体状况仍然很差，本人与旧照相比瘦了非常多。

任全牛说：「她显得很老，没有太多精神，因为长期绝食。她的手仍被束腹带捆在腰上，基本上是无法有太多活动。我提醒张展说她应该知道自己在做什麽，以及自己继续这样做的後果会是什麽。她点头回答，也知道自己在做什麽。」

此前，曾代理张展案的律师告诉德国之声，张展自今年六月起便断断续续多次绝食抗议，导致看守所必须安排人员强迫灌食，或是以胃管来强迫她进食。

张展案一名不愿具名的律师表示，由於张展会尝试拔掉胃管，所以她的腰间被绑了个约束带，她上厕所需要他人从旁辅助。

该名律师告诉德国之声：「当张展听到开庭时间时，她很崩溃，因为她仍坚信自己是无罪的，所以她认为自己不该上法庭。此外，她原本以为法院12月初便会针对此案开庭，但没想到要等到12月28日。她担心自己身体可能无法支持到那天。」

该律师也说，张展本月看起来比11月更憔悴，头发也更凌乱。她向律师提到自己有头晕目眩丶头痛与胃痛等症状，而每天的等待对她来说，都是一个「痛苦的煎熬」。

本月初，张展案件的另一名代理律师张科科也去看守所会见张展。期间，张科科也再次向张展核实案情，问她有没有如检方控诉中所说的编造虚假讯息，但张展仍坚持自己所披露的消息都是透过亲自调查所取得的。

张展对量刑建议感到吃惊

任全牛律师告诉德国之声，因为张科科律师在12月初会见时已与张展核实过控诉的细节，所以他只向张展提了一下检察院所提出的四至五年的量刑建议。根据任全牛的说法，张展对量刑建议表示吃惊，因为她没想到检方会建议这麽重的刑期。

任全牛说：「张展之前都认为，她的刑期即使不是几个月，最多也不会超过三年，我跟她说了量刑建议後，她感到很意外。之前看守所内的人都跟她说她的刑期可能就几个月，到时候就出去，希望藉此劝张展不要绝食。」

上海浦东新区人民检察院今年9月15日发布的正式起诉书中写道，张展在2020年2月进入武汉市後，多次通过微信丶推特丶Youtube等网络媒介以「文字丶视频等方式发布大量虚假讯息」，并接受境外媒体采访，「恶意炒作武汉市新型冠状病毒肺炎疫情」，受众众多，影响恶劣。

张展考虑以不出庭作为抗议方式

张展早前曾向代理律师透露她计画出庭时以保持沈默来抗议遭当局关押，而近期，张展则是抱着不愿出庭的心态。她的辩护律师告诉德国之声：「我跟她说妳不出庭，法院也会把妳抬过去的。张展的心态可能是，她宁可法院把她五花大绑的抬过去，她内心仍不愿配合。」

她的律师表示，有鉴於张展目前健康状况堪忧，他们已向法院申请取保候审与延後审理案件，但是两项申请都被法院拒绝。任全牛向德国之声表示，两名辩护律师仍会尽力为张展做无罪辩护，不过目前仍很难预测法院会如何安排。

任全牛说：「我们的申请，法院也不理会，他们宁可冒着更大的风险，也要强行开庭。我们律师在法庭上没多少可以施展的，顶多只能在适当时机表达一下被告的观点。」

由於过去几年中国政府多次以秘密开庭的方式，对中国维权律师案件做出判决，所以任全牛也担忧，同样的情况会不会发生在张展的案件中。他告诉德国之声：「虽然开庭就在眼前了，但开庭前仍有可能有变化。国内的关注很高，加上律师本身也敏感，所以当局可能不希望这个案子有更多消息披露出去，所以我们不排除各种可能性。」

2020年，中国至少有4名公民记者因在武汉爆发新冠疫情初其在当地做报导，被中国政府强迫消失或是逮捕关押。张展是当中第一个被起诉的公民记者。

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