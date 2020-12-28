张展母亲重批法院置女儿于死地

(德国之声中文网) 在28日上海的浦东新区法院以「寻衅滋事」判中国公民记者张展4年有期徒刑後，张展的母亲邵文侠女士首次接受外国媒体访问。她告诉自由亚洲电台，作为母亲看到女儿在绝食7个月後骨瘦如柴，坐轮椅出庭，都让她感到悲痛万分。

邵文侠向自由亚洲电台表示：「他们这是想置张展於死地。因为张展的身体状况，他们很清楚。我以前没有配合律师，我是配合了警察。我觉得我上当了。没想到判得太重了。他们（当局）怎麽忍心做这麽残忍的事？」

联合国人权办公室同日对张展案的判决结果表示担忧。联合国人权办公室在声明中写道：「我们在2020期间不断向中国政府提到张展的案例，并强调张展的案例是政府在新冠疫情期间，过度打压言论自由的最佳证明。我们也不断呼吁中国政府释放张展。」

张展的辩护律师张科科29日接受德国之声访问时表示，他们会在正式收到判决书後，再徵询张展的意见看是否上诉。如果决定上诉的话，他与任全牛律师会开始准备二审辩护的工作。他表示：「我们之後会预约会见张展，而依法规定，张展在昨天受审完後，应该被送回浦东新区看守所。」

张展恐持续绝食

张科科律师29日上午也与甘肃省的维权律师李大伟一同去拜访张展母亲。张科科向德国之声表示，张展母亲28日在法庭宣布判决後，载庭外的走廊痛哭失声，持续了好一段时间。他说：「张展的母亲很支持也理解自己的女儿。她是以一个老母亲的心情在担忧张展的状态。她今日情绪已恢复正常，看起来并没有特别憔悴。」

张科科向德国之声坦言，接下来张展案二审可能遇到的最大挑战，便是二审法院是否开庭。他说，目前有很多案件二审法院都不开庭，仅要求律师缴交辩护词，并以此做书面审理。

张科科表示：「法院常把二审程序搞得很简单，纯粹走过场，这是辩护律师最担心的一块。我希望二审法院能认真的全面审理案件。」

张科科也忆起昨日张展出庭时的状况。他向德国之声描述，张展在法庭内，仅向法官表示：「你们的庭审是非法的，我不会配合你们的庭审，也不会回答你们任何问题。」除此之外，张展并未对案件内容发表任何言论。他说：「当法院判决结果下来时，张展好像有点震惊，因为她没想到法院真的会判的这麽重。但她仍未就此发表任何观点，她还是什麽话也没说。」

张科科说，判决结束後，公安立即用轮椅将张展推走，她没有机会与父母或辩护律师交流。他向德国之声表示：「张展目前绝食仍未停止，她将来也可能继续绝食，所以我希望各界继续关注她的身体状况，为她呼吁。」

张科科表示，辩护律师会持续为张展申请保外就医与取保候审，但他们也希望张展能早日获释。中国政府今年在武汉封城期间，至少逮捕了四名在武汉进行报导的公民记者，但张展是首位遭政府正式判刑的公民记者。

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