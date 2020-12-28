张展在狱中继续绝食抗议

（德国之声）张展拍摄的躺卧在武汉的医院过道上的病人的视频，让人们在新冠疫情爆发的最初几个月里，难得地从中国严密封锁的疫区看见一些真实情况。这段视频却成为这位公民记者和前律师被判刑入狱的证据之一。目前，她在狱中绝食抗议，身体已经严重虚弱。

在另一段视频中，一名保安命令她停止拍摄，并试图抢走她的手机。张展平静地对他说，“监督政府是我的权利”。

她的律师说，张展成为疫情爆发初期在严密封锁信息的中国寻求真相几个标志性人物之一。

但是，这位37岁的女士因为公开分享她冒险拍摄的疫情真相，付出了高昂的代价。

2020年5月，张展被上海警方以“寻衅滋事罪”刑拘。12月28日，上海市浦东新区人民法院以该罪名判处张展有期徒刑四年。众所周知，她真正的罪行是公布了中国政府不希望被人知道的疫情真相。

中共的舆论宣传颂扬了党在处理疫情危机中的坚强领导，却掩盖了早期应对疫情中的恐惧、混乱和民众的怨声载道。

2020年2月，读了一位武汉市民在网上发布的信息后，张展决定从上海前往武汉，去寻找疫情背后的真相。在报道中国的网站China Change发表的一个视频中，张展说那位发帖的武汉市民觉得自己被弃等死，她读了深受触动。当时，武汉这座繁华的交通枢纽城市已经被严密封锁。

在武汉，张展发布了她在街头拍摄的视频，并对病毒检测的途径和医院的收治能力等问题提出质疑。她还试图为在新冠疫情中痛失亲人的家属争取赔偿。

"她去武汉是因为同情疫区的人们，并希望帮助他们。"她的一位不愿透露姓名的律师说。

这位律师说，"（最初掩盖疫情）背后的因素没有解决，制造悲剧的制度还在运行，这样的悲剧会不会一再发生？"

疫情爆发初期，还有另外几名公民记者也前往武汉，他们随后也被拘押。张展是第一个受审判的报道疫情的公民记者。

长时间的绝食抗议

在狱中，张展的健康状况每况愈下。据律师说，她被捕之后一直在绝食抗争。警方用鼻饲管强行喂食，因此她的四肢长期被捆绑。圣诞节前，她已经变得非常瘦弱，熟悉她的人几乎无法辨认。

“她通过绝食抗议对她的非法对待，”她的律师之一张科科说，“她认为，绝食是让他们（司法者）知道自己做错了的一种方式。”

2020年12月底出庭的时候，张展坐在轮椅上，身体虚弱，但不肯妥协。她在审判期间很少说话，拒绝回答法官要求她确认身份的问题。

虽然她在海外已经成为抗争极权的英雄，但在中国国内，人们的反应各不相同。在她受审的当天，大约有十几名支持者和外交官聚集在法庭外表达声援。

她的另一名律师任全牛对法新社说："她的所作所为完全是无私的，为了社会公益事业，不顾个人安危。"

但在中国互联网上，有人指责她 “居心不良”，质问她是谁在幕后指使。

无论这些人怎样批评，也无论她的健康状况如何不断恶化，张展拒绝上诉。

“她认为整个体制都是荒谬的，”张科科说，“张展不会妥协......(她说)她从来没有如此坚定过。”

张平/张筠青（法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。