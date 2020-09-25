张展会见律师 明显消瘦且仍拒绝进食

(德国之声中文网) 中国公民记者张展於9月28日在相隔多月后，再次会见律师。熟知详情的消息人士告诉德国之声，张展本人明显消瘦许多，但精神状况尚可。虽然张展的家人与律师都极力劝阻她停止抗争，张展表明她将继续绝食抗争。

消息人士表示：「据传张展目前仍拒绝进食，但看守所内每天有两至三个人会强制对张展进行灌食，以粥或汤等流质食物为主。不过，张展说即便如此，她仍然拒绝进食，所以通常看守所的人员会将她按住後，再进行灌食。」

根据德国之声掌握的消息，张展仍坚持自己无罪，并打算出庭时以保持沈默来抗议遭当局关押。不过目前张展的团队因认为保持沈默非最佳的作法，所以传出有意劝张展开庭表达为何认定自己无罪。

消息人士说：「因为担心张展出庭精神不济，她的团队希望她可以恢复饮食。不过由於张展意志坚决，她的团队也不确定劝说後，张展是否会照做。」

张展今年2月在武汉进入全面封城的期间，到武汉各地进行采访，并透过推特丶Youtube及其他社交媒体管道分享讯息。不过她今年5月14日突然与朋友失联，隔天传出已被国保带回老家上海，并以寻衅滋事的罪名关押於浦东新区看守所。

国保称陈秋实认罪

此外，消息人士还向德国之声透露，上海当地国保告诉张展的家属，陈秋实因为认罪认罚，所以中国当局决定判他无罪。他们叫张展的家属再去询问张展的意见，但据传，张展听完国保的说法後，仍坚持自己无罪。消息人士说：「负责张展案件的国保希望张展的家属跟律师设法劝告她考虑陈秋实的做法。不过张展仍说她不认罪。」

消息指出，虽然目前张展案件仍无确切的开庭日期，但是由於一般检察院将案件送到法院只需要一个月，所以如果流程顺畅，张展的案件有可能今年10月份开庭。然而，有鉴於中国新冠疫情可能随着冬天到来而再次变得严重，消息人士向德国之声透露，张展的法律团队担忧如果案件无法在10月顺利开庭，法院恐会拖到2021年的7月或8月才开庭审理张展的案件。

他说：「因为在疫情严重时开庭，公众观感会不好。」

家属委托律师会见遭拒

原本被张展母亲委托办理案件的律师任全牛9月25日向德国之声透露，自己9月两度申请阅卷并会见张展，都遭看守所国保以不同理由拒绝或取消。据他所说，张展母亲原本希望他能继续代理案件，但由於另一名律师戴佩清警告张展母亲，如果让任全牛参与案件，她就要退出，所以张展母亲在左右为难之下，才叫任全牛暂时别管张展的案件。

任全牛向德国之声表示：「看守所告诉我因为我只是家属亲点的律师，所以在张展已委托两位律师的情况下，我已不具代理资格。」

消息人士告诉德国之声，由於上海看守所的国保认为任全牛办案太高调，所以他们希望找较低调的律师来处理张展的案件，所以目前张展的案件由来自广州的闻宇律师与上海当地的戴佩清代理。