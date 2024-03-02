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张俊华
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客座评论：徒劳的“穿梭外交”
客座评论：徒劳的“穿梭外交”
目前的世界太需要和平了，而由于普京对乌克兰的侵略，和平成了可望不可及的东西。政治学者张俊华指出，习近平政府最近决定重启其 “穿梭外交”，北京想借此重新确立自己的和平使者形象，但这恐怕不会奏效。
政治
2024年3月2日
2024年3月2日
客座评论：中欧一场贸易战几乎难以回避
客座评论：中欧一场贸易战几乎难以回避
政治学者张俊华指出，中国国内经济不景气，陷入中等收入的陷阱危险随着时间的推移在逐渐增加。而习近平领导的中国政府解决这个问题已有一套对策。只是这个做法势必将引起中国与世界，特别是欧洲在贸易上的冲突。
贸易
2024年2月4日
2024年2月4日
客座评论：北京的外交已走上了不归之路
客座评论：北京的外交已走上了不归之路
中国政府在秦刚事件后，似乎找到了可以顶替外长的人，有外媒推测中联部部长刘建超或接任外长。不过中国的外交政策是否会因为一个新外长的出现而有变化呢？政治学者张俊华认为，习近平的外交构架已经定局，而这个架构的特点是：北京已经过了不能回头的路标。
政治
2024年1月26日
2024年1月26日
客座评论：一场令人刮目相看的选举
客座评论：一场令人刮目相看的选举
台湾这次选举，意义重大，因为它是民主国家中一个后来居上、学徒超过师傅的典型。但是即将担任第16届中华民国的总统赖清德任重而道远，他如何处理好跟对面中国大陆的关系将涉及台湾以及所在地区的未来走向。
政治
2024年1月14日
2024年1月14日
客座评论：战争两年后的俄罗斯
客座评论：战争两年后的俄罗斯
俄乌战争已经开战近两年时间。俄罗斯民众到底如何看待这场战争？他们的生活又发生了什么样的变化？百闻不如一见。今年11月，学者张俊华决定去俄罗斯，感受一下那里的气氛。
经济
2023年12月30日
2023年12月30日
客座评论：习近平打破越南平衡的努力
客座评论：习近平打破越南平衡的努力
政治学者张俊华指出，对习近平的访问越南，不能简单从字面上去解读。 能不能把越南当成真正的“好朋友、好邻居、好同志”，要看北京有没有能力打破越南十几年来成功使用的平衡术。
政治
2023年12月14日
2023年12月14日
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