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张俊华
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客座评论：战狼外交“转型失败”？
客座评论：战狼外交“转型失败”？
在运作了几年的战狼外交后，北京似乎改变了声调。而在这背后的驱动力量，则是看准了欧洲的市场。但北京愿意按照欧盟的意愿跨过乌克兰战争的门槛、阻止普京的侵略战争吗？
政治
2024年2月24日
2024年2月24日
客座评论：从稀少的游客到被迫流亡
客座评论：从稀少的游客到被迫流亡
政治学者张俊华指出：如何振兴中国的旅游业实在不是一件容易的事，因为旅游的环境需要各方面的因素，特别是政治上的宽容。
经济
2024年2月10日
2024年2月10日
客座评论：中国的大学与养鸡场
客座评论：中国的大学与养鸡场
最近中国教育部发布通知，要求各高校开展撤稿论文自查工作。其背景是国外出版机构撤回大量中国学者发表的论文，对中国学术声誉和学术环境造成不良影响。在习近平领导下中国大学教育，如此的“运动”，是否能带来根本性的变化呢？学者张俊华认为这是一个值得思
科学
2024年1月21日
2024年1月21日
客座评论：从反美、反西方到做“红海危机”的旁观者
客座评论：从反美、反西方到做“红海危机”的旁观者
政治学者张俊华认为，以意识形态为主导的北京外交已经失去了以往邓小平时期曾有过的弹性和实用主义的特点。 随着时间的推移，习近平从乌克兰战争前到现在外交的走向，已经显得十分明显。 它能用十个字概括起来：联俄，拉南方，反美、反西方。
政治
2023年12月22日
2023年12月22日
客座评论：习近平、拜登与美国的芯片资本
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表面上看，中国FDI的下滑，确实是经济不景气的表现。但是，实际上，习近平和拜登在如何驾驭西方资本的问题上的博弈还远没有结束。
政治
2023年12月8日
2023年12月8日
客座评论：乌克兰战争改变习近平了吗
客座评论：乌克兰战争改变习近平了吗
在中国目前面临一系列问题的时候，似乎有不少人认为，打台湾的事可能会搁置一下了。笔者以为，习近平雄心壮志并未改变，而何时攻打台湾，就看普京式的误判在习近平那里何时出现，是否会出现。
政治
2023年9月11日
2023年9月11日
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