弗洛伊德案裁决出炉 警官三项罪名成立

(德国之声中文网) 在美国非裔男子弗洛伊德（George Floyd) 死亡近一年後，美国明尼阿波利斯的一个陪审团20日裁决，认定前明尼苏达警察肖文(Derek Chauvin)谋杀弗洛伊德的三项罪名都成立。这些指控可能让肖文被判处最高40年的监禁。

陪审员们过去两天进行了10小时的审议，并在20日上午做出了历史性的决定。当天稍晚，在数千名国民警卫队士兵和警察的陪同下，陪审团宣读了判决书。在美国，警察很少被判处谋杀罪。判决结果出炉后，法官撤销了肖文的保释，他被戴上手铐带出法庭。

去年5月，45岁的白人警察肖文在逮捕过程中，跪在46岁的黑人男子弗洛伊德的脖子上长达9分半钟，导致他最终死亡，此举被认定有罪。弗洛伊德的死亡引发了美国和全世界对警察暴力和种族歧视的愤怒和抗议。

20日当天，明尼阿波利斯的局势很紧张，人们在等待陪审团的裁决。一些企业被封锁，因为人们担心去年的场面会重演。当时在一名证人公布了肖文杀害弗洛伊德的视频后，爆发了抗议活动。

上周，在一名白人警察枪杀了20岁的黑人男子莱特 (Daunte Wright) 之后，抗议者聚集在附近的布鲁克林中心。该事件中的警官在辞职后被逮捕。就在莱特被杀几天后，警方公布了另一名警察在芝加哥枪杀一名13岁黑人男孩的录像，全国各地爆发了进一步的抗议活动。

拜登：系统性种族主义是美国的污点

拜登当天晚间针对判决结果发表演说，表示：「今天的判决是向前迈出的一步，它可以是美国向正义迈出的一大步。」他承认，对许多人来说，这样的定罪「太罕见了」。他呼吁当地执法部门和联邦政府「加把劲」，结束警察谋杀案，使人们不必每天为自己的生命担忧。

拜登表示：「这是一起在光天化日下发生的谋杀案，它撕开了整个世界原先看到的障眼法。系统性的种族主义是我们国家灵魂的一个污点。」

他表示，在审判期间，警察们挺身而出，在该案中为检方作证。他赞扬了进行抗议的活动人士以及记录了肖文在弗洛伊德脖子上跪了几分钟的「勇敢的年轻女子」。

他将这场判决描述为「各种因素的独特聚合」。拜登说：「对许多人来说，感觉司法系统花了这么多钱才实现了基本的问责制。」

在他发言之前，副总统哈里斯 (又译：贺锦丽) 也对此案发表评论，强调：「美国有着悠久的系统性种族主义的历史，美国黑人，特别是黑人男子，一直被视为地位比一般人低。因为有智能手机，所以许多美国人现在看到了美国几代的黑人都知道的种族不公正现象。」

各界看法

大批群众聚集在法庭外以及弗洛伊德被谋杀的十字路口等待判决的消息。在宣读判决书后，群众爆出欢呼声，并高喊「乔治-弗洛伊德」以及「所有三项罪名 」等口号。

弗洛伊德家族的律师克伦普（Benjamin Crump）在一份声明中说：「美国黑人的正义就是整个美国的正义。这个案件是美国历史上执法责任制的一个转折点，并发出了一个明确的信息，我们希望每个城市和每个州都能清楚地听到。」

克伦普还分享了一段弗洛伊德家人接到美国总统拜登电话的视频。这位总统告诉他的家人：「没有什么能让这一切变得更好，但至少我们有一些正义」。

法官卡希尔 (Peter Cahill) 说，白人警察肖文被置于亨内平县警长的监管之下。宣判将在稍后日期进行。另外三名被指控协助和教唆谋杀弗洛伊德的警官将在今年8月受审。

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