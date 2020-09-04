 弗洛伊德案涉事警员相互指责 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2020

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时政风云

弗洛伊德案涉事警员相互指责

5月底，非裔美国人乔治·弗洛伊德死亡事件引发反种族主义和警察暴力的大规模示威抗议浪潮。现在，4名涉事警员出庭受审。

Fall George Floyd: Weitere Gerichtsanhörung im Vorverfahren (picture-alliance/dpa/C. Hohnstadt)

庭审情况想像图

（德国之声中文网）在美国明尼苏达州明尼阿波利斯的法庭听证上，4名前警官被告的辩护律师申请将庭审移至另一城市，理由是，此举有利于找到不带偏见的陪审人。辩护律师们同时要求分开审理被告。法庭记录稿显示，被告们互指对方要对弗洛伊德之死负责。

谋杀指控

5月底，46岁黑人弗洛伊德在明尼阿波利斯的一次警察行动中死亡。此前，一名售货员向警方报警，怀疑弗洛伊德付款时用的是一张20美元假钞。视频上可以看到，这位身为人父的男子在被捕过程中神情乖张，称自己害怕狭窄空间，不肯上警车，警员们最后把他摁倒在街边，一警官把膝盖压在他颈脖上长达8分钟，尽管弗洛伊德多次呻吟，表示无法呼吸，这名白人警官仍坚不松开。

George Floyd (picture-alliance/Minneapolis Star Tribune/D. Joles)

前警官肖万（左）被控犯有谋杀罪

主涉嫌人肖万(Derek Chauvin)被控犯有谋杀罪。他的另外3名前同事被控犯有协助谋杀罪。根据庭审记录稿，肖万称，弗洛伊德的死因是过量服用止痛药Fentanyl。检方称这一说法“可笑”，并要求所有4名被告共同出庭，理由是，他们当时的行动经过“缜密协调”。

“过度暴力”

听证结束后，弗洛伊德家属的律师克伦普（Ben Crump）指控辩方，有意抹黑死者形象。克伦普律师指出，“杀死乔治·弗洛伊德的那个唯一的过度剂量就是明尼阿波利斯警方的过度暴力和种族主义”。

George Floyd (picture-alliance/Minneapolis Star Tribune/A. Souffle)

明尼阿波利斯法院前的抗议

根据迄今的计划，本案主程序将于2021年3月初启动。法官卡希尔（Peter Cahill）估计，相关程序将为期6周。

凝炼/任琛（德新社、法新社）

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