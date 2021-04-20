弗洛伊德案宣判：前警察肖万获刑22.5年

前明尼苏达警察肖万因为被控杀害非洲裔男子弗洛伊德被判刑入狱22余年，但是此案尚未结束。同时也有人认为判决过于宽松。有民权活动家表示，“最大限度的正义才是正义”。
（德国之声中文网）周五（6月25日），前明尼苏达警察肖万(Derek Chauvin)因为被控杀害非洲裔男子乔治·弗洛伊德（George Floyd）被判刑270个月，即22年零6个月。
法官判决的刑期高于明尼苏达州的量刑指南建议，但低于检察官要求的30年监禁。
去年5月，肖万在逮捕46岁的黑人男子弗洛伊德时，在其脖子上跪了9分钟以上。肖万被认定犯有谋杀等罪行。弗洛伊德之死在美国和全球引发了对警察暴力和种族歧视的愤怒和抗议。
在宣判时，法官卡希尔（Peter Cahill）告诉弗洛伊德的家人："我了解并且听见了你们所感受到的痛苦。"
法官还对肖万说，该判决是 "基于你滥用受到信任和授予权力的职位，以及对弗洛伊德表现出来的残忍"。
在判决之前，弗洛伊德的亲属在法庭上发言，赞成对肖万进行重判。死者的弟弟特伦斯·弗洛伊德（Terrence Floyd）还当面质问肖文："当你用膝盖顶住我哥哥的脖子时，你在想什么，你的脑子里发生了什么？"
在一段视频发言中，弗洛伊德7岁的女儿吉安娜说，如果她能对她的父亲说些什么，那将是："我想你，我爱你。"
肖万也在一份声明中向法官表示，他对弗洛伊德的家人致以 "哀悼"。
虽然对此案作出宣判的这个周五被视为一个重要日子，但德国之声记者西蒙斯（Stefan Simons）指出，起诉肖万的法律程序还没有结束。
西蒙斯在明尼阿波利斯的法院外说："预计还会有一次上诉。被告方有大约90天的时间来提出上诉。"
此外，美国联邦检察官还将针对该案件提起诉讼。"那是联邦检察官提起的一个民事权利案件。"西蒙斯说，"这起诉讼甚至还没有定下开庭的日期。"
美国总统拜登对记者说，该判决"恰如其分"。
有些人则认为判决过于宽松。
民权领袖阿夏普顿牧师（Reverend Al Sharpton）说，"我们不要让自己感觉是来庆祝的。""弗洛伊德没有被杀害，那才是正义。"他补充说："最大限度的正义才是正义。"
弗洛伊德家人的律师克伦普（Ben Crump）将判决描述为 "历史性的"，并使国家 "向愈合迈出了一步"。
克伦普律师和夏普顿牧师都呼吁在联邦检察官的起诉案中对肖万进行有罪判决。"我们了解到，联邦检察官的指控尚有待审理。当他的兄弟和他的家人要求判处最高刑罚时，我们也坚持要求判处最高刑罚。"克伦普律师说。
夏普顿牧师说，如果肖文被联邦定罪获判，那么他将在监狱中服刑更长时间。"这就是为什么我们说，我们仍然希望得到充分的正义。"
与此同时，明尼苏达州参议员克洛布查(Amy Klobuchar)呼吁推进警察制度改革，并说判决没有带来 "真正的正义"。她在推特上说，"今天对肖万的判决，是在对弗洛伊德谋杀案的追责上更进一步，但它并没有给我们带来真正的正义。参议院早就该通过警察制度改革了。"
肖万是一名45岁的白人男子，2020年5月在明尼阿波利斯的一次逮捕行动中，他被拍摄到跪在弗洛伊德的脖子上长达9分半钟。
由于他在弗洛伊德死亡事件中的所作所为，他被判定犯有二级非故意杀人罪、三级谋杀罪和二级过失杀人罪。
明尼苏达州的量刑指南建议判处肖万12年半的监禁，但检察官要求判处30年监禁。检察官辩称，弗洛伊德致死方式相当于 "酷刑"，因此有加重处罚的情节，需要严厉处罚。
旁观肖万杀害弗洛伊德的另外3名前明尼阿波利斯警察将会接着受审。
弗洛伊德之死导致美国各地发生大规模的 "黑人的命很重要" （Black Lives Matter）抗议活动，并蔓延到其他国家。这一事件还引发关于当代美国种族关系和警察暴力的全国性辩论。
（法新社，美联社，德新社，路透社等）
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