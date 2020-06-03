 弗洛伊德案主嫌罪加一等 另3警遭控协助谋杀 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.06.2020

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时政风云

弗洛伊德案主嫌罪加一等 另3警遭控协助谋杀

非裔美人弗洛伊德之死引发全球反种族歧视抗议潮。主嫌乔文（Derek Chauvin）谋杀指控罪名升级。另外3名在现场的警官也被指控协助谋杀。面对示威不断，美国国防部长出面表示不会派兵镇压。

USA Minneapolis Polizei |Tod eines Schwarzen Mannes (AFP/Facebook/Darnella Frazier)

官方的尸检已经证实，弗洛伊德的死亡是因谋杀而死。涉案的4名警官也以全部遭起诉。

(德国之声中文网) 美国检方周三(6月3日)将压住弗洛伊德脖子的警察于以更严重的二级谋杀罪名起诉，当时在现场的另外三名警察也被指控协助谋杀。

主嫌警官名乔文(Derek Chauvin)，在事件发生一天后被解雇，妻子也与他离异。本来被控三级谋杀和二级过失杀人的他，现在罪加一等至二级谋杀，最高可能面临40年刑期。

其他3名涉案警官也被解雇，但直到周三才被起诉。明尼苏达州总检察长埃里森（Keith Ellison）指控蓝恩 (Thomas Lane)、金 (J.Kueng) 和杜滔 (Tou Thao) 协助和教唆二级谋杀罪。

埃里森称，弗洛伊德之死引发的抗议是 「戏剧性且必要的」，并称弗洛伊德 「应该在这里，而他不在。他的生命是有价值的，我们将找回正义」。

弗洛伊德的家人和抗议者一再要求对4名警察提出刑事指控，同时让乔文面临更严重的罪责。

弗洛伊德家属的律师克朗普(Benjamin Crump)将最新进展描述为 「一个苦乐参半的时刻......是通向正义之路的重要一步」。他也说检察官已承诺继续调查，如果有必要，会再把主嫌指控升级为一级谋杀。

James Mattis (picture-alliance/AP/C. Kaster)

特朗普回应了马蒂斯的言论。他称马蒂斯是「世界上最被高估的将军」，并称自己解雇了他。

DW.COM

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同一天，前国防部长马蒂斯(James Mattis)才投书媒体指责特朗普这一阵子的做法。

他说:「特朗普是我有生以来看过第一位不试图团结美国人民的总统---甚至没有假装尝试。相反，他试图分裂我们。」

他强调美国正在面对特朗普三年来「不成熟的领导」所造成的后果。

马蒂斯是美国最受尊敬的军人，在2018年12月辞官抗议特朗普的叙利亚政策和对待美国盟友的方式。他主动递交辞职信，并在信中对特朗普的外交政策提出了含蓄的批评。

邹宗翰/杨威廉 (美联社、路透社、德新社)

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