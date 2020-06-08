 弗洛伊德安葬故乡休斯敦 拜登视讯哀悼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.06.2020

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弗洛伊德安葬故乡休斯敦 拜登视讯哀悼

美国黑人弗洛伊德两周前不幸在被逮捕过程中，因警察暴力而丧命。他周二 (6月9日) 正式下葬位於德州休斯敦的故乡，美国民主党的2020总统候选人拜登也透过视讯与在场的民众一同表示哀悼。

USA Houston Beisetzung von George Floyd Joe Biden (picture-alliance/dpa/G. Vásquez)

(德国之声中文网) 美国黑人弗洛伊德两周前在被逮补的过程中，因警察不当使用暴力，而丧命於明尼阿波利斯。他周二 (6月9日)正式在家乡休斯敦下葬。丧礼於当地时间早上11点开始，由着名民权运动领袖阿尔·夏普顿 (Al Sharpton) 负责念悼文。

数十名弗洛伊德的家人也身着白衣现身於丧礼现场，约有5百名宾客出席这场私人丧礼，当中包含政治人物丶民权运动倡议者丶名人与其他警察暴力受害者的家属。传闻负担了丧礼费用的拳击冠军梅威瑟 (Floyd Mayweather) 也现身丧礼现场。此外，举办丧礼的教堂外也有约50名民众在场悼念弗洛伊德。

报导指出，弗洛伊德将与他母亲一同葬於邻近的城市比尔兰德 (Pearland) 。葬礼结束後，一辆马车将把棺木运往墓地。透过直播显示，丧礼现场气氛严肃隆重，但也有些许时刻当群众在回忆弗洛伊德的人生时，现场传来开心的音乐。

USA Houston | Beerdigung von George Floyd (picture-alliance/AP Photo/D. J. Phillip)

数十名弗洛伊德的家人也身着白衣现身於丧礼现场，约有5百名宾客出席这场私人丧礼，当中包含政治人物丶民权运动倡议者丶名人与其他警察暴力受害者的家属。

弗洛伊德的兄弟罗德尼在致词时说：「他是在这间医院的第三病房出生的。全球所有人都会记得他，因为他会改变这个世界。」

拜登透过视讯致词

休士顿当地的参议员葛林 (Al Green) 也在致词时表示，弗洛伊德之死改变了这个世界，他也希望让全世界明白弗洛伊德为这个世界带来什麽样的改变。

他说：「我们必须确保所有在场的人在出席了弗洛伊德的丧礼後，会继续为改善种族歧视与解决警察暴力做出努力。我们须避免相同的事情在未来再次上演。」

民主党的2020总统参选人拜登也透过视讯在丧礼上致词，他称警成暴力是一个影响所有美国人的「持续暴力」。他说：「当我们平反了弗洛伊德之死的那一刻，我们也是朝着美国的种族正义迈进。」

USA Houston Beisetzung von George Floyd Joe Biden (Reuters/D. Phillip)

民主党的2020总统参选人拜登也透过视讯在丧礼上致词，他称警成暴力是一个影响所有美国人的「持续暴力」。

负责念悼文的民权运动领袖夏普顿表示，每个人都可能是弗洛伊德，而上帝常常选择意想不到的人来传达某种意念。他说：「上帝带走了一位弟兄，并让他成为民权运动中的一个基石，而他将改变整个世界。」

弗洛伊德之死引爆了全球各地的反种族歧视与警察暴力示威行动，而当初透过暴力行为导致弗洛伊德丧命的警察周一 (6月8日) 被控二级谋杀罪。各地示威者仍陆续出面谴责美国警察暴力的情况，不少地方的示威群众也呼吁当地政府终止资助当地警队，将相关经费转去资助其他社福计画。

杨威廉/邹宗翰 (法新社/美联社) 

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