弗洛伊德事件一周年：他的死改变了什么？

非裔美国人弗洛伊德之死掀起了全美的抗议浪潮，进而推动了警察改革法案。但一些人认为，当前的努力仍然不足，仍无法阻止针对美国黑人的警察暴力。
（德国之声中文网）前明尼苏达警察肖文(Derek Chauvin)跪压在弗洛伊德颈上的震撼画面，引爆的抗议浪潮从美国蔓延至世界各地。各种以弗洛伊德名义打造的纪念碑和壁画，让立法者和警务部门被放在聚光灯下，外界等着看他们将如何应对并做出改变。
弗洛伊德事件发生数月后，美国人民看着肖文出庭受审，被判有罪的消息令许多人松了一口气。正当大量群众为判决结果欢呼时，距离明尼苏达州法院仅10英里的地方再度爆发抗议，一支视频揭露出另一名非裔美国人丹特·莱特（Daunte Wright）遭警察枪杀。一些人期盼美国终于迎来司法改革的转折点，但这一幕让许多人被当头浇了一盆冷水。
2020年，人们观察到，越来越多关于美国警察滥用权力、以不必要武力对付非裔美国人的视频浮现，而美国警界却力抗改革的呼声。警察暴力的影像有效改变了人们看待警察执法及种族关系的方式。
弗洛伊德之死在很大程度上促使BLM运动（“黑人的命也是命”，又译“黑命贵”、“黑命关天”）在全美蔓延并走向国际。抗议活动在各大城市爆发，议员及其他官员感受到要求其改变警务及社会正义议题的压力。
成千上万抗议者曾涌入华盛顿特区支持BLM运动，希望弗洛伊德事件能持续获得大众关注。接下来的几周里，抗议者受到国民警卫队的阻挡，甚至是暴力报复。华盛顿特区市长鲍泽因此下令在通往白宫的大道上，以醒目的黄色漆写上“Black Lives Matter”的标语。
这些象征性行动让BLM运动进入主流文化。各大品牌、运动团队和名人纷纷加入，也有人因为强拉他人参加示威而遭受批评。然而，在弗洛伊德事件一年后，BLM运动似乎丧失了一些动能及特色。
“BLM现象已经不是什么新鲜事。” 乔治亚州大学非裔美国人研究所副教授霍布森（Maurice Hobson）表示：“问题在于，当主流以某种特定方式全身而入(参与一个运动时)，它确实会丢掉自己的本质。”
弗洛伊德之死将BLM推到一个受到主流认同的位置，但霍布森认为，这只是民权运动又一次迭代，未来还会出现类似的团体。
这些民权运动的一个共通点是寻求实现警务改革。从犯罪活动到精神健康危机都是警察工作范围。作为第一线人员，他们被赋予的是缓和事态的使命，但新进人员所受到的训练却着重于枪支和自卫技能。
来自肯塔基州的BLM活动人士Keturah Herron指出：“全国范围内，警察平均受到60个小时的武器训练，但仅接受10小时的降低冲突训练。”
“如今的执法结构是，如果你不采取武力回应就应付不了问题。我认为我们必须改变这一哲学。”
从分配资金到警察部门，到增加透明度措施等提案，已经开始在美国各地成型。在纽约伊萨卡市，市长与政府官员提议用新的市政府机构取代警察部门。在华盛顿特区，警察将不再总是面对应对精神健康有问题的人，取而代之的是派遣卫生专家先前往现场。
与此同时，美国强大的警察工会依旧反对改变，并积极阻挡改革。
拜登政府能否贯彻改革？
美国总统拜登、副总统贺锦丽以及以民主党为主的人士积极推动立法，以解决针对非裔美国人的警察暴力。众议院近日前通过了弗洛伊德法案，旨在防止警察不当执法，内容禁止警察锁喉、反对种族偏见。但由于参议院中存在极大分歧，该法案陷入僵局。参议院共和党人表示，他们无法支持目前的法案，但愿意采用精简版本。
但一些观察者担忧，拜登和贺锦丽并不是最适合处理这个庞大议题的人选。作为参议员，拜登曾经支持导致大量非裔美国人被监禁的立法。他在1994年支持的《暴力犯罪控制和执法法案》要求对一些犯罪处以更严厉刑罚，造成美国监狱服刑人数庞大。另一方面，贺锦丽在加利福尼亚州担任检察官和律师期间，也面临过犯罪司法问题上的质疑。她被指曾对非裔美国人求处不成比例的长期监禁。
尽管如此，部分专家仍相信，拜登是有诚意面对自己在犯罪司法上的过往。
乔治亚州大学的霍布森表示：“我认为这存在希望。拜登政府有可能会弥补过去的轻率行为，但目前还没有看到。”
弗洛伊德的死促使拜登公开支持强化社区警务的政策，这些政策有助于停止对非裔美国人的监禁。然而，拜登的从政历史仍令人怀疑他是否会贯彻执行。
BLM活动人士Herron表示：“我不认为我们能对他报任何期望，我们必须继续敦促他们行事。”
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