弗州衝突週年 右翼白人再起

(德国之声中文网) 週日(8/12)是弗吉尼亚州夏洛茨维尔右翼遊行暴力事件一週年。白人民族主义者在华盛顿市中心举办了一场集会。

活动吸引了20多名支持者，数千名反对者也在现场呼喊口号，大批警力在白宫前的拉斐特广场将双方分开。经过两个小时和几次演讲后，这个由「团结右派2」 (Unite the Right 2) 发起的活动在下雨前结束。两辆警车将参与者带回弗吉尼亚州。

週日的活动虽然偶尔有紧张气氛，但相较一年前的暴力冲突来得和平许多。去年在夏洛茨维尔市中心的活动爆发街头斗殴，一名右翼极端男子用车衝撞反对者，导致32岁的女子海耶 (Heather Heyer) 死亡。

「团结右派2」今年本来也计画在夏洛茨维尔举办类似的游行，但遭到弗州拒绝，所以转往获得许可的华盛顿特区。组织者原计划会有超过400名参与者。

来自弗吉尼亚州的凯斯勒 (Jason Kessler) 是这次和去年的活动负责人。他带领手拿美国国旗的支持者到场参加。白宫附近也派驻层层警力。反对者在现场抗议，称他们为纳粹分子。

来自华盛顿，54岁的电脑程式设计师赫特（Dan Haught）举着一个标语，上面写着「滚回你的石器时代，纳粹小丑」。

他说：「我们想向全世界传达一个讯息，就是反对白人主义的人数远远超过这些人。」

週六，特朗普在宣传暴力事件周年纪念日的推特中谴责「各种种族主义」。

种族主义也是言论自由？

凯斯勒表示，週日的集会旨在倡导「所有人都有言论自由」，他将去年夏洛茨维尔的暴力事件归咎于其他团体和媒体。

他告诉路透社说：「每个人都可以发言.....这个前提比任何事都重要。」

现场的反对者则来自四面八方，从身着黑衣的反法西斯主义者到「黑人命也是命」(Black Lives Matter) 运动的支持者，还有带着孩子和推着婴儿车的家庭。

来自马里兰州17岁的克拉图伊（Sean Kratouil）穿着一件背心，上面写着「反法西斯」(Antifa) 的背心。他说要确保抗议活动保持和平，担心如果抗议者变得暴力，会影响大众的观感。

夏洛茨维尔全城警戒

週六在风景如画的大学城夏洛茨维尔，数百名警察在繁华的市区周围画出安全边界。超过15个街区的管制车辆进出。警方也设了2个行人检查站，以防有人携带武器。

週六晚上，数百名学生和行动者走上街头。许多抗议者指责警察过度维安。但一年前，当地警察因未能防止暴力而受到严厉批评。

週日早上，27岁的运动人士阿贺蓉 (Grace Aheron) 穿上「黑人命也是命」的T恤，和数百名夏洛茨维尔居民齐聚在布克·华盛顿公园 (Booker T. Washington Park) 纪念去年的流血事件。

她说：「我们要拿回我们的街道、我们的公共空间、我们的城市。」

夏洛茨维尔当局称，週日有4人被捕。

夏立民/李芊 (路透社等)