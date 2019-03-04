引渡审讯前夕 加籍前外交官被指窃取情报

（德国之声中文网）中国官媒新华社周一（3月4日）報导，加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig），涉嫌为境外窃取和刺探中国敏感资讯和情报。而与他一同被捕的加籍商人迈克尔·思巴夫（Michael Spavor）就是「重要情报关系人」，向康明凯提供情报。

报导指办案部门的侦办工作取得重要进展，康明凯的行为已经严重触犯中国法律，将会适时启动下一步司法程序，并依法安排领事探视等事宜。

加拿大总理杜鲁多在同日（3月4日）回应表示，非常关注中国在此事采取的立场。他强调：「加拿大人的安全一直是本届政府的优先考量，因此我们从事件一开始，就坚持为两名被任意逮捕的加国公民奔走。」

华为财务长孟晚舟去年12月1日被加拿大拘捕，加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人邁克爾‧思巴夫（Michael Spavor）10天后被中国逮捕，两宗案件的时间点十分接近。有报导指，思巴夫是一位与平壤有密切联系的商业顾问，一直在国际间推动朝鲜的投资项目。

华为剑指《国防授权法》

路透社引述消息人士指，华为正计划启动另一个诉讼行动，并于本周四（3月7日）公布有关消息。报导指，华为将会就去年实施的《国防授权法》（NDAA）控告美国政府。这项法令限制美国政府与中国企业签订合约，并授予国会更大权力监督外国投资项目，北京一直谴责《国防授权法》旨在针对中国。此法案实施后，也限制了华为及中兴与华府的合作，被外界认为是特朗普政府对该企业进军5G市场设下的关卡。

路透社也援引消息称，特朗普曾于去年底考虑宣布紧急状态，以禁止美国企业使用华为和中兴出产的通讯设备。美国司法部同时指控华为窃取美国电讯商T-Mobile的机械人技术。

与此同时，《纽约时报》周一（3月4日）援引知情人士指，华为正准备在德克萨斯州东区（华为美国总部所在地）提起诉讼，控告美国政府禁止联邦机构使用华为产品。

孟晚舟的引渡审讯将于加拿大时间周三（3月6日）于当地法院举行，不过她是否会被移交到美国，很可能涉及数以年计的司法程序。对于外界质疑中国拘捕两名加拿大以作报复，中国外交部發言人陆慷日前在例行记者会上表示，中国处理国家安全案件的手法与其他国家「没有什么不同」，强调当局依法执法。

李芊/夏立民（路透社等）