弃核谈判停滞 中俄提议联合国放松对朝制裁

（德国之声中文网）根据路透社看到的一份决议草案内容，中国和俄罗斯周一向联合国安理会提交议案，要求解除针对朝鲜出口雕像、海产品和纺织品的禁令。

该草案还呼吁联合国取消对于朝鲜人在海外工作的禁令，以及在2017年一份决议中提出的在下周之前将所有海外务工朝鲜人遣返的要求。按照这份草案，朝鲜和韩国之间的铁路和公路合作项目也应该免于联合国的制裁。

目前尚不清楚这份草案什么时候会提交给安理会的十五个成员国进行表决，以及是否会表决。一份决议草案必须要得到至少九张赞成票，而且是在五个常任理事国没有动用否决权的前提之下。

美国、英国和法国三个常任理事国坚持认为，在朝鲜真正放弃核武和弹道导弹计划之前，不能放松对于平壤的制裁。由于进行导弹试验和核试验，自从2006年以来，朝鲜一直受到联合国的制裁。

国际社会对于朝鲜可能重启2017年起暂停的核试验和远程导弹试验的担忧日益增加，因为目前平壤和华盛顿之间就弃核进行的谈判陷入僵局。

2019年6月金正恩与特朗普在朝韩边界会晤

朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普从2018年6月至今已经会面三次，但是双方距离达成协议还十分遥远。金正恩要求特朗普在2019年结束之前释放善意，否则就放弃有关弃核的谈判。

自从2018年金正恩许诺向着朝鲜半岛无核化的目标努力之后，俄罗斯和中国长期以来一直要求安理会对平壤作出一定的"奖励"。

据路透社报道，上周，在美国发起召开的一次有关朝鲜问题的安理会磋商中，中国常驻联合国代表张军在会上表示，必须对制裁措施进行调整，以"避免局面急转直下"。俄罗斯驻联合国大使涅边贾（Vassily Nebenzia）表示："在不提供任何回报的情况下，是无法要求对方达成协议的。"

由中俄两国提交的这份决议草案旨在取消部分制裁，从而"改善朝鲜平民的生活"。

据悉，草案文件还对"美国和朝鲜民主主义人民共和国在各个层面持续对话，从而建立新型美朝关系，建立互信，分阶段、协调一致地为构建朝鲜半岛长期和平稳定共同努力"表示欢迎。

雨涵/洪沙（路透社）