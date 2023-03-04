弃外国护照才能参选人大代表？香港精英面临二选一

（德国之声中文网）北京向香港政商精英施压，要求他们放弃外国护照，才能获选人大港区代表。英国《金融时报》本周一（3月6日）援引一名新代表，一名前代表以及一名了解代表选举过程的知情人士指出，有政府官员告诉想成为代表的香港政商人士，得放弃包括英国在内的其他国家的护照。中央政府以此减少外国影响，加紧管控香港。至少有一名寻求连任的代表因为持有BNO护照而未果。中联办并未回应该媒体的置评请求。

BNO 为 British National (Overseas) passport 的简称，即“英国国民（海外）护照”。英国自1987年7月1日至1997年7月1日（即香港主权移交中国前），签发 BNO 护照给香港的英国属土公民。持有 BNO 护照者虽具英国国籍，但原本并未能自动取得英国居留权及工作权。香港745万人口，约300万人拥有BNO护照。北京2020年推出“香港国安法”。2021年1月末，英国发布新 BNO 签证政策，开放让持有 BNO 护照的港人及其家属申请 BNO 签证移居英国，其间可就学、就业，住满5年即可获得永久居留权，再住满1年即可申请入籍成为英国公民。2019反修例运动之后，超过16万名港人申请了英国公民身份，其中至少有10万人已经抵达英国。新 BNO 签证政策公布后，中国外交部随即宣布，中方不再承认BNO护照作为旅行证件和身份证明，并保留采取进一步措施的权利。

英国BNO移民新规 几家欢乐几家愁

中国两会于上周末拉开帷幕，去年12月，北京选出了36名人大港区代表，这是自反修例运动以来首次从香港选出代表。北京政府指责这场运动是由外国势力煽动起来的。

有一名前全国人大代表对《金融时报》表示：“北京此前曾表示，拥有（海外）旅行证件的人有资格参选代表，但现在的信息是要么放弃，要么不参选。” 要求放弃外国护照的是在北京提出“爱国者治港”方针之后出现的，它旨在让与西方存在紧密关系的香港政治人物远离重要职位。一位当港区人大代表告诉英国《金融时报》说，北京的担忧是“可以理解的，因为代表们要竞选的是国家最重要的机构之一”。香港01报道，香港前特首，全国政协副主席梁振英上个月批评有立法会议员保留外国护照，说不肯放弃外国护照议员的理由是“一番废话”，他上周告诉《金融时报》，香港所有政治人物：“都应该放弃外国护照， [特别是]英国和美国的护照”，他的理由是有制裁风险：“美国检察官长臂管辖针对那些持有美国护照的美国公民……是基于美国利益还是意识形态？”。

“两会”看点有哪些？ 习近平将续任国家主席及国家军委主席 2023年的中国全国两会适逢中央政府换届。去年10月在中共二十大上获得历史性的第三个总书记任期的习近平预计将在两会上续任中国国家主席及国家军委主席。2018年3月，人大修宪取消了国家主席任期限制，为习近平继续连任铺平了道路。

“两会”看点有哪些？ 李克强卸任政府总理 担任中国政府总理十年的李克强将最后一次做政府工作报告。根据中国宪法的规定，国务院总理的任期最长两届，即十年。在去年10月的二十大上，李克强未当选新一届中央委员。李克强不断强调市场经济的重要性，要地方官员讲真话，被许多人形容为是一位务实、朴素、开放、亲民的政治家。他在2020年两会的记者会上表示，中国有“6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就1000元左右“。

“两会”看点有哪些？ 李强预计将接任总理 中国新的国务院总理预计将由在中共中央政治局常委中排名第2的李强接任。如果他出任总理，将是中共执政史上从地方党委书记直升国务院一把手的第一人。李强2017年10月至2022年10月担任上海市委书记，被外界视为习近平派系“之江新军”的主要人物，其仕途与习近平的提拔密不可分。

“两会”看点有哪些？ 丁薛祥或任常务副总理 在中共中央政治局常委中排名第七的现任中共中央办公厅主任丁薛祥可望担任中国国务院排名第一的副总理。丁薛祥现年60岁，被视为习近平的幕僚长。据港媒星岛日报披露，其他三名国务院总理将分别由何立峰、刘国中和张国清担任。

“两会”看点有哪些？ 一系列新的人事任命 中共中央政治局今年2月已讨论向两会推荐国家机构和政协领导人员建议。按照惯例，建议人选与最终名单几无差池，两会只是进行流程式的投票表决。除国家主席、副主席、国务院总理、副总理外，新的人事任命还包括各部委要员、人大委员长、政协主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长等等。两会还将审议《党和国家机构改革方案》并在会后公布。

“两会”看点有哪些？ 国安系统的归属受关注 在《党和国家机构改革方案》中，国安系统的归属最受关注。据港媒报道，以往隶属国务院的中国公安部和国安部可能通过这次机构改革直属中央领导；由习近平亲自担任主席的“中央国家安全委员会”的功能或得到加强；不排除中央政法委权力可能被削弱。

“两会”看点有哪些？ 新的央行行长将确定 两会后，现任央行行长易纲将退。知情人士表示，职业银行家、中信集团负责人朱鹤新（图）有可能成为新一任央行行长；习近平的长期心腹、中国发改委主任何立峰很可能接任央行的党委书记。普遍预计，何立峰还将接任退休的刘鹤、成为主管经济、金融和工业事务的副总理。

“两会”看点有哪些？ 将释放政经政策信号 中国官媒承认去年”内外部环境的超预期因素“对中国经济造成较大冲击。结束严苛的疫情防控”清零政策“后，中国的生产生活开始逐渐恢复。”拼经济“成为新的目标。预计官方将在两会上释放有关GDP增速、财政赤字设定、房地产政策等经济政策信号。此外，两会还将审议立法法修正草案。草案拟将“坚持和发展全过程人民民主”写入其中。



（综合报道）

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