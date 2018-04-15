 异见人士重判增一例 秦永敏囚13年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.07.2018

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时政风云

异见人士重判增一例 秦永敏囚13年

曾创立中国民主党和人权监察组织的秦永敏，涉嫌颠覆国家政权判入狱13年。这次判刑就在刘霞离开中国后一天发生，国际社会再次呼吁关注中国人权状况。

China Bürgerrechtler Qin Yongmin 1993 (picture-alliance/dpa/R. Beck)

摄于1993年的秦永敏，他于同年因扰乱社会治安罪被判劳动教养2年。

(德国之声中文网) 7月11日，湖北省武汉市中级人民法院宣判，中国着名异见人士秦永敏因颠覆国家政权罪一审入狱13年，剥夺政治权利3年。法院网页公布宣判结果，但没有阐述判刑理据和案件细节。

现年64岁的秦永敏是湖北人，被称为中国「老牌政治犯」之一。从1970年至2010年，总共坐牢22年，数十次被抓捕及拘禁。

秦永敏最近一次被捕是在2015年初，2016年被起訴「颠覆国家政权罪」，一共拘留超过3年直到今天宣判。这次他被判刑13年，比诺贝尔和平奖得主刘晓波还要重，刑满后他将届75岁高龄。

DW.COM

原定12月29日开庭的中国著名异议人士秦永敏被控“颠覆国家政权罪”一案宣布推迟庭审。秦永敏和妻子赵素利2015年1月“被失踪”。2016年6月，秦永敏被武汉检察院提起公诉，而赵素利迄今下落不明。 (29.12.2017)

根据不同机构的推测和估算，目前在中国由于政治原因被关押在监狱的人员数量在1500人到5500人之间。这当中有一些为公众广为知晓的"政治犯"。 (07.04.2011)

北京 (30.03.2011)

提倡多元民主　被指不满中共执政　

秦永敏被捕时是「中国人权监察」领袖，该民运组织在网上发表文章评论中国政府政策，以及举办研讨会。

检方起诉书指，秦永敏「出于对社会主义制度和共产党执政地位的不满，为实现多元化的民主政治，一方面撰写文章、出版书籍，提出『全民和解、人权至上、良性互动、和平转型』的政治目标，确定基本方针、过程和战略考量、策略和方法；一方面组织、策划、实施了一系列旨在颠覆国家政权的活动。」

检方也引用秦永敏有关民主运动的文章，其中一篇他呼吁中国青年依据《联合国政治权利和人权公约》争取人权保障。他也曾经撰文声援刘晓波和李旺阳等人。

他的代表律师蔺其磊早前接受访问时表示，秦永敏「拒绝配合法庭」，在5月审讯时保持缄默。另一位代表律师刘正清说﹕「我们一定会上诉。」他称对判刑感到绝望，对中国粗暴的政权感到愤怒。

Preisverleihung Chinese PEN in Hongkong (Bei Feng)

秦永敏(右二)长年在中国争取民主人权，多次进出监牢超过20载。

身陷牢狱逾廿载

秦永敏长年以来提倡民主和人权议题，早在1982年，因「反革命宣传煽动罪」入狱8年；1993年因「扰乱社会治安」罪成被判处劳动教养2年。他上一次被收押监牢是在1998年，因为创立中国民主党国家政权罪名成立，判囚12年，至2010年出狱。

他获释后曾对法新社表示，公安要求他不要与传媒接触，部分希望与他碰面的支持者也被失踪，但他会继续争取改善人权状况。

欧盟发声

欧盟7月11日发表声明﹕「中国公民和政治权利状况恶化，不少中国人权捍卫者正被囚禁或定罪。」

国际特赦组织中国研究员潘嘉伟 ﹕「刘霞才刚获释后一天，再有社运人士因为行使言论自由而被重判，这十分骇人。这提醒我们不应忘记仍有许多名气较小的社运人士，正面临严刑和侵犯。」

李芊 (综合报道)

  • China Prozess Lee Ming-Che (picture-alliance/AP Photo/E. Wang)

    以“颠覆国家政权”之名

    李明哲

    2017年11月，台湾人权人士李明哲在中国大陆被岳阳中级人民法院以“颠覆国家政权罪”判处5年监禁。李明哲曾举办网络政治讲座，并为中国系狱异议人士的家属提供帮助。

  • Deutschland Ausstellung Liu Xia im Gropiusbau (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    以“颠覆国家政权”之名

    刘晓波

    2009年，《零八宪章》的主要起草人之一刘晓波被北京市第一中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑11年，剥夺政治权利两年。2010年2月11日，北京市高级人民法院驳回刘晓波的上诉，维持原判。同年10月8日，刘晓波在服刑期间获得2010年诺贝尔和平奖。2017年7月，刘晓波因罹患肝癌病逝。

  • China Bürgerrechtsanwalt Jiang Tianyong in Peking (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    以“颠覆国家政权”之名

    江天勇

    2017年11月21日，长沙市中级人民法院判定维权律师江天勇犯有“煽动颠覆国家政权罪”，并以此罪名判其有期徒刑两年，剥夺政治权利3年。

  • China Zhou Shifeng vor Gericht in Tianjin (picture alliance/AP Photo)

    以“颠覆国家政权”之名

    周世锋

    维权律师周世锋是2015年“709维权律师大抓捕”事件中被捕的律师之一。2016年7月15日，天津市人民检察院第二分院以涉嫌“颠覆国家政权罪”起诉周世锋。8月4日，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

  • China Hu Shigen vor Gericht in Tianjin (picture-alliance/AP Photo)

    以“颠覆国家政权”之名

    胡石根

    2016年8月，独立中文笔会成员、中国家庭教会长老胡石根被天津市第二中级人民法院判决触犯颠覆国家政权罪，法院判其有期徒刑7年6个月，并剥夺政治权利5年。

  • China Inhaftierte Dissidenten Tan Zuoren Flash (amnesty international)

    以“颠覆国家政权”之名

    谭作人

    2009年2月，四川维权人士谭作人起草题为《5.12学生档案》的倡议书，呼吁民间对汶川大地震遇难学生校舍工程质量进行调查。同年3月，成都公安机关以曾经公开发表关於六四事件的文章为由逮捕谭作人。一年后，成都市中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”判处谭作人有期徒刑5年，剥夺政治权利3年。

  • Chinesischer Bürgerrechtler Hu Jia freigelassen (picture alliance/dpa)

    以“颠覆国家政权”之名

    胡佳

    曾从事非营利的艾滋病公益活动的人权人士胡佳于2008年被北京市第一中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”，判处有期徒刑3年零6个月。2008年欧洲议会萨哈罗夫人权奖授予胡佳。


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以“颠覆国家政权”之名

台湾人权人士李明哲以“颠覆国家政权罪”被判处5年监禁，而这些年来因这个罪名入狱的人还有哪些？ (28.11.2017)  

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