异见人士重判增一例 秦永敏囚13年

(德国之声中文网) 7月11日，湖北省武汉市中级人民法院宣判，中国着名异见人士秦永敏因颠覆国家政权罪一审入狱13年，剥夺政治权利3年。法院网页公布宣判结果，但没有阐述判刑理据和案件细节。

现年64岁的秦永敏是湖北人，被称为中国「老牌政治犯」之一。从1970年至2010年，总共坐牢22年，数十次被抓捕及拘禁。

秦永敏最近一次被捕是在2015年初，2016年被起訴「颠覆国家政权罪」，一共拘留超过3年直到今天宣判。这次他被判刑13年，比诺贝尔和平奖得主刘晓波还要重，刑满后他将届75岁高龄。

提倡多元民主 被指不满中共执政

秦永敏被捕时是「中国人权监察」领袖，该民运组织在网上发表文章评论中国政府政策，以及举办研讨会。

检方起诉书指，秦永敏「出于对社会主义制度和共产党执政地位的不满，为实现多元化的民主政治，一方面撰写文章、出版书籍，提出『全民和解、人权至上、良性互动、和平转型』的政治目标，确定基本方针、过程和战略考量、策略和方法；一方面组织、策划、实施了一系列旨在颠覆国家政权的活动。」

检方也引用秦永敏有关民主运动的文章，其中一篇他呼吁中国青年依据《联合国政治权利和人权公约》争取人权保障。他也曾经撰文声援刘晓波和李旺阳等人。

他的代表律师蔺其磊早前接受访问时表示，秦永敏「拒绝配合法庭」，在5月审讯时保持缄默。另一位代表律师刘正清说﹕「我们一定会上诉。」他称对判刑感到绝望，对中国粗暴的政权感到愤怒。

身陷牢狱逾廿载

秦永敏长年以来提倡民主和人权议题，早在1982年，因「反革命宣传煽动罪」入狱8年；1993年因「扰乱社会治安」罪成被判处劳动教养2年。他上一次被收押监牢是在1998年，因为创立中国民主党国家政权罪名成立，判囚12年，至2010年出狱。

他获释后曾对法新社表示，公安要求他不要与传媒接触，部分希望与他碰面的支持者也被失踪，但他会继续争取改善人权状况。

欧盟发声

欧盟7月11日发表声明﹕「中国公民和政治权利状况恶化，不少中国人权捍卫者正被囚禁或定罪。」

国际特赦组织中国研究员潘嘉伟 ﹕「刘霞才刚获释后一天，再有社运人士因为行使言论自由而被重判，这十分骇人。这提醒我们不应忘记仍有许多名气较小的社运人士，正面临严刑和侵犯。」

李芊 (综合报道)