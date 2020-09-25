异乎寻常：中国今起四大海域同步军演

（德国之声中文网）其中两个军演在有争议的南中国海域西沙群岛附近举行。中国海事局的相关通告中称，东海及渤海湾以北海域也将举行军事演习。中国官方的另一项通告中称，军方将于周一至周三在黄海南部海域举行实弹演练。所以船只禁止进入上述海域。

中国海南三沙海事局发布"琼航警0087"、"琼航警0088"表示，周一上午7时至下午3时在公告座标连线范围内进行军事训练。此外，葫芦岛海事局周日也发布公告称，解放军将在9月28日05时至12时在渤海海域执行军事任务。

为了提升军队的实战能力，中国军方经常举行军事演练，但几场军事演习同步进行的情况，此前并不多见。上个月，中国曾宣布将同时在渤海、黄海以及南中国海举行四次不同的军演。中国军事专家表示，这样的军演安排异乎寻常。

上个月中方军演期间，美方曾派出侦察机进入中国禁飞区。中方则就此向美国提出"严正交涉"。一段时间以来，中美双边关系日趋紧张，双方争执的焦点包括台湾、疫情、贸易以及人权议题。

一段时间以来，中国方面明显加强了针对台湾的军事压力。两周前美国国务次卿克拉奇访台期间，中国宣布举行台海军演，并多次派遣军机穿越"海峡中线"。美国国务卿蓬佩奥指责中国在台湾海峡军演是"军事恐吓"。台湾国防部则谴责解放军军机多次逾越海峡中线，侵犯台湾主权。而中国外交部发言人汪文斌则回应称，台海演习是"针对当前的台海形势，维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动。"

达扬/洪沙 （路透社）

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