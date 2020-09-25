异乎寻常：中国今起四大海域同步军演

路透社报道称，台海局势日趋紧张之际，中国宣布周一开始在沿海不同海域同步举行五次军事演习，这也是过去两个月以来中国第二次同时举行多轮军演。
（德国之声中文网）其中两个军演在有争议的南中国海域西沙群岛附近举行。中国海事局的相关通告中称，东海及渤海湾以北海域也将举行军事演习。中国官方的另一项通告中称，军方将于周一至周三在黄海南部海域举行实弹演练。所以船只禁止进入上述海域。
中国海南三沙海事局发布"琼航警0087"、"琼航警0088"表示，周一上午7时至下午3时在公告座标连线范围内进行军事训练。此外，葫芦岛海事局周日也发布公告称，解放军将在9月28日05时至12时在渤海海域执行军事任务。
为了提升军队的实战能力，中国军方经常举行军事演练，但几场军事演习同步进行的情况，此前并不多见。上个月，中国曾宣布将同时在渤海、黄海以及南中国海举行四次不同的军演。中国军事专家表示，这样的军演安排异乎寻常。
上个月中方军演期间，美方曾派出侦察机进入中国禁飞区。中方则就此向美国提出"严正交涉"。一段时间以来，中美双边关系日趋紧张，双方争执的焦点包括台湾、疫情、贸易以及人权议题。
一段时间以来，中国方面明显加强了针对台湾的军事压力。两周前美国国务次卿克拉奇访台期间，中国宣布举行台海军演，并多次派遣军机穿越"海峡中线"。美国国务卿蓬佩奥指责中国在台湾海峡军演是"军事恐吓"。台湾国防部则谴责解放军军机多次逾越海峡中线，侵犯台湾主权。而中国外交部发言人汪文斌则回应称，台海演习是"针对当前的台海形势，维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动。"
达扬/洪沙 （路透社）
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据中国官媒《环球时报》报道，中国军队在台海的军演刚结束，山东、广东、河北、海南等省这两天又宣布，从22日开始又在黄海、南海和渤海开展军演。近期接连不断的军演表明，随着蔡英文政府和美国越来越多地宣示加强关系，大陆军方态度也越发咄咄逼人。
解放军在台湾海峡频频演练，台海局势紧张升级之际，两岸的表态也日益强硬，北京甚至否认“海峡中线”的存在。这是否意味着现实中发生军事冲突的危险升高？就此德国之声采访了台湾淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正。