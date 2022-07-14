开除德国前总理施罗德社民党籍？并不会！

（德国之声中文网）社民党汉诺威地区的仲裁委员会在本周四（3月2日）做出裁决，德国前总理施罗德不会因为他与莫斯科以及普京的密切关系而受到社民党（SPD）的惩罚。

该社民党仲裁委员会表示，无法充分确定“施罗德有任何违反党规党纪之举”，也不能证明施罗德有不光彩的行为。

该委员会也在其决定中说，“在过去25年里，德国高层政治家们有可能错误地判断了依赖俄罗斯能源供应的危险性”，但这也适用于社民党的其他政治家以及其他政党。

首裁已经驳回

社民党汉诺威地区支部仲裁委员会已经早于2022年8月8日就做出首次裁决，认为施罗德与俄罗斯国企的关系并无违反党纪之处。这是社民党基层组织首次对“开除”施罗德事宜做出决议。

埃森的另一个支部则当时对《莱茵邮报》表示，考虑对这一裁决向上一级机构提出上诉。2022年7月中旬，汉诺威社民党部负责人玛特纳（Christoph Matterne）对德国之声表示，仲裁委员会已收到来自各地分部的共17份要求取消施罗德党籍的申请。

这样，人们的目光重又落在了社民党同这位前主席（1999-2004年）和联邦政府总理（1998-2005年）之间曾长期存在的困难关系。

自当上总理起，施罗德就和普京成了朋友。长期来，因效力俄罗斯国有企业，他广受批评。在2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰后，社民党4个地方党部迅速公开表态，敦促将施罗德开除出党。很快，又有其它地方党部跟进。

给党造成“严重伤害”？

问题在于，如何才能把某人开除出党？做到这一步，得跨越很高的门槛。德国《基本法》确认，政党“内部秩序”须“符合民主原则”。1967年首次通过、具重要宪法意义的《政党法》对此有详细规定。

根据该法， 只有在故意违反党章或严重违反党的原则或秩序、并对党造成严重损害的情况下，才能考虑开除。施罗德居住在汉诺威，是当地党员，实际涉及的是一个“党规程序”问题。其结果可能是最严重级别即开除出党，但也可以是党内警告。

原则上，政党不必接受所有人，完全可以拒绝有意入党者，但不能轻易摆脱既有成员。要达到这一步，它须提供具体证据，证明当事人有不利于本党之行为。

埃森-弗罗恩豪森/阿尔滕多夫（Essen-Frohnhausen/Altendorf）的社民党地方党部主席塞文齐（Ali Kaan Sevinc）2022年7月在接受德国之声采访时表示，“这当然不是一蹴而就的事情，而会是一场结局难料的漫长游戏。但我们主意已定。”他所在的鲁尔中心地区党部是2022年3月份第一批公开反对施罗德的地方党部之一。

他解释说，执行委员会一致决定将他开除出党。之后，只有个别党员表达不同意见。他所在的地方党部通过电子邮件或脸书收集反应。他说，绝大多数都表示赞成，甚至“对此感到高兴”。他估计，正、反评价的比例为95：5。

不过，很多法律专家对开除施罗德案持谨慎态度。政党法专家莫洛克（Martin Morlok）对德国之声说，他觉得，党规程序“有问题”，因为，所涉行为与狭义上的政党“无关”。 根据他的分析，施罗德的相关言行与其职业活动或与普京的友谊有关，“但无涉政党”。他认为，因以隶属某政党为由限制当事人意见自由或职业自由，亦为不当。

施罗德和普京的关系数月来成为批评的对象

律师：政党非僧侣团

莫洛齐律师强调指出：“社会民主党的灵魂并非党规党法的保护物，……人们不必通过党的眼镜来看待当事人的生活履历……党和僧侣团有所不同”。

原则上，该律师认为，开除某人党籍“是使政党能够工作的必要手段”，要保护的是党的工作能力，所涉及的只是投票结果是否得到认可，或者，是否有人越权。

他这样评估开除党籍案：“多年来，它给（社民）党造成损害。这很愚蠢。”近年来的一个著名例子：前社民党籍的柏林财政部长（2002-2009年）扎拉青（ Thilo Sarrazin ）被开除案。当事人被批有种族主义和右翼民粹主义色彩，在众多具体问题上和本党分道扬镳。2010年，社民党对他启动了第一个违反党规程序，以失败告终。直到2020年中期的第三个程序才终于将他开除，只是因为被告放弃了进一步法律步骤。

据维基百科所载，2000年以来，德国在线参考资料中列出的23个“著名政党成员开除案”中，10个涉及社民党。施罗德未列其中。

施罗德长期效力于国有的俄罗斯天然气公司

这位前总理今年7月称，他轻松看待社民党内有人要将他扫地出门的动议。施罗德曾对《明镜》周刊表示：“现在和将来我都是社民党人。”他说，他的基本政治立场不会改变。此后，他也宣布离开俄罗斯能源公司监事会，并且不会寻求被提名进入俄罗斯天然气工业股份公司监事会。

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