开除前总理施罗德社民党籍？没那么容易！

（德国之声中文网）这是第三次尝试。6月份曾有两个日期，因为多个当事人生病，日程取消。本周四（7月14日），社民党汉诺威党部终可举行会议，讨论将前总理施罗德（Gerhard Schröder）开除出党的申请。

汉诺威党部负责人玛特纳（Christoph Matterne）对德国之声表示，仲裁委员会已收到来自各地分部的共17份申请。他预计，本周不会有决定。仲裁委员会有三周时间做出决定。

这样，人们的目光重又落在了社民党同这位前主席（1999-2004年）和联邦政府总理（1998-2005年）之间曾长期存在的困难关系。

自当上总理起，施罗德就和普京成了朋友。长期来，因效力俄罗斯国有企业，他广受批评。今年2月24日俄罗斯入侵乌克兰后，社民党4个地方党部迅速公开表态，敦促将现年78岁的施罗德开除出党。很快，又有其它地方党部跟进。

给党造成 "严重伤害"？

问题在于，如何才能把某人开除出党？做到这一步，得跨越很高的门槛。德国《基本法》确认，政党 "内部秩序 "须 "符合民主原则"。1967年首次通过、具重要宪法意义的《政党法》对此有详细规定。

2005年施罗德和普京在汉诺威工业展

根据该法， 只有在故意违反党章或严重违反党的原则或秩序、并对党造成严重损害的情况下，才能考虑开除。施罗德居住在汉诺威，是当地党员，实际涉及的是一个 "党规程序 "问题。其结果可能是最严重级别即开除出党，但也可以是党内警告。

原则上，政党不必接受所有人，完全可以拒绝有意入党者，但不能轻易摆脱既有成员。要达到这一步，它须提供具体证据，证明当事人有不利于本党之行为。

现在，17个社民党地方党部想把施罗德踢出去。埃森-弗罗恩豪森/阿尔滕多夫（Essen-Frohnhausen/Altendorf）的社民党地方党部主席塞文齐（Ali Kaan Sevinc）在接受德国之声采访时表示，"这当然不是一蹴而就的事情，而会是一场结局难料的漫长游戏。但我们主意已定。"他所在的鲁尔中心地区党部是3月份第一批公开反对施罗德的地方党部之一。

他解释说，执行委员会一致决定将他开除出党。之后，只有个别党员表达不同意见。他所在的地方党部通过电子邮件或脸书收集反应。他说，绝大多数都表示赞成，甚至 "对此感到高兴"。他估计，正、反评价的比例为95：5。

不过，很多法律专家对开除施罗德案持谨慎态度。政党法专家莫洛克（Martin Morlok）对德国之声说，他觉得，党规程序 "有问题"，因为，所涉行为与狭义上的政党"无关"。 根据他的分析，施罗德的相关言行与其职业活动或与普京的友谊有关，"但无涉政党"。他认为，因以隶属某政党为由限制当事人意见自由或职业自由，亦为不当。

政党法专家莫洛克律师

律师：政党非僧侣团

莫洛齐律师强调指出："社会民主党的灵魂并非党规党法的保护物"，……人们不必 "通过党的眼镜来看待当事人的生活履历……党和僧侣团有所不同"。

原则上，该律师认为，开除某人党籍 "是使政党能够工作的必要手段"，要保护的是党的工作能力，所涉及的只是投票结果是否得到认可，或者，是否有人越权。

他这样评估开除党籍案："多年来，它给（社民）党造成损害。这很愚蠢。" 近年来的一个著名例子：前社民党籍的柏林财政部长（2002-2009年）扎拉青（ Thilo Sarrazin ）被开除案。当事人被批有种族主义和右翼民粹主义色彩，在众多具体问题上和本党分道扬镳。2010年，社民党对他启动了第一个违反党规程序，以失败告终。直到2020年中期的第三个程序才终于将他开除，只是因为被告放弃了进一步法律步骤。

据维基百科所载，2000年以来，德国在线参考资料中列出的23个 "著名政党成员开除案"中，10个涉及社民党。施罗德未列其中。

扎拉青（ Thilo Sarrazin ）被开除案近年来备受关注

施罗德自称不紧张

这位前总理称，他轻松看待社民党内有人要将他扫地出门的动议。一个月前，他对《明镜》周刊表示："现在和将来我都是社民党人。" 他说，他的基本政治立场不会改变。数星期前，他宣布将离开俄罗斯能源公司监事会，并且不会寻求被提名进入俄罗斯天然气工业股份公司监事会。

周四（7月14日）的会议，施罗德及其律师和另一位知情人可能都不会参加。会议先要讨论的是申请书提交人的观点。塞文齐考虑也去参加。这位鲁尔区地方党部主席认为，即使施罗德承诺结束效力于俄罗斯企业，基层的意见也没变："他违背了社民党的价值观，包括与国家团结一致的责任。"

周四，申请人在汉诺威接受听证。接下来，仲裁委员会有3周时间做出评估和决定。此后，当事人有两周的上诉期，以及可能在地方和联邦层面的后续回合。因此，此案极可能还会有续集。

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