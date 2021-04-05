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开罗

埃及首都，中东地区的政治、经济和商业中心，埃及和阿拉伯世界以及非洲最大的城市，人口一千多万，也是世界上最古老的城市之一，是世界第十六大都会区。

现在的开罗地区，阿拉伯穆斯林占多数，科普特基督徒也占有较大比例。

A convoy of vehicles transporting royal mummies is seen in Cairo, Egypt, Saturday, April 3, 2021. Egypt held a parade celebrating the transport of 22 of its prized royal mummies from Egyptian Museum to he newly opened National Museum of Egyptian Civilization. (AP Photo)

埃及木乃伊大游行 05.04.2021

22具古埃及皇家木乃伊4月3日搬离埃及博物馆。浩荡的车队以盛大游行的方式护送他们到东南方约5公里的富斯塔克的埃及国家文明博物馆。埃及考古学家扎希·哈瓦斯（Zahi Hawass）说，每个木乃伊都放在一个装有氮气的特殊棺木中保护，并被放在设计用来支撑棺木并稳定的车辆上。

FILE PHOTO: Egypt's President Hosni Mubarak attends a meeting with Qatar's Prime Minister Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani at the presidential palace in Cairo December 11, 2010. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

前中东政治强人穆巴拉克去世 25.02.2020

埃及前总统穆巴拉克2月25日在开罗去世，终年91岁。这位中东政治强人在位时被称为“法老”，建起一套强大警察机制及效忠的党派。2011年，连续执政三十年的穆巴拉克政权被推翻，他本人也成为“阿拉伯之春”中首位遭审判的前国家元首。
BildNr.: 6 Titel: Revolution Bildbeschreibung: ägyptische Revolution. Unruhen auf den Tahrir-Platz in Kairo Stichwörter: Ägypten, Mosaab Alshamy, ägyptische Revolution, Polizei, Demonstration Quelle: Mosaab Alshamy Lizenz: Frei ***Nutzungsrechte liegen vor. Fotos vom Mosaab Alshami, The Bobs Gewinner 2014

评论：埃及人理应有更好的命运！ 25.01.2019

8年前，埃及公民在开罗和其他城市起而反对掌权者穆巴拉克。今天，他们得到的自由不是更多，而是更少。德国之声评论员Rainer Sollich指出，只要这样的情况不改变，现在的掌权人塞西就不能是欧洲的"伙伴"。
21.9.2016 *** epa05551314 Survivors from a boat that capsized sit in a police station in the port city of Rosetta, 250km north of Cairo, Egypt, 21 September 2016. According to Egypt's health ministry, 42 people died after a boat carrying migrants capsized. The number of passengers on board is not yet confirmed, with media reporting between 300 and 600. EPA/MOHAMED ELHOSRY EGYPT OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/M. Elhorsy

欧盟峰会难民决议会打水漂？ 01.07.2018

在欧盟外建立难民收容中心，欧盟国家协议接回已在该国登记的难民: 这些都是欧盟峰会在默克尔的倡议下做出的决定。不过，从开罗到华沙，反对力量正在形成声势。
26.03.2018+++ An elderly Egyptian casts his vote on the first day of the 2018 presidential elections at a polling station in al-Haram neighbourhood in the capital Cairo's southwestern Giza district on March 26, 2018. Egyptians head to the polls in a three-day vote to choose between incumbent Abdel Fattah al-Sisi and little-known candidate Moussa Mostafa Moussa, who has struggled to make the case he is not Sisi's minion. / AFP PHOTO / MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

埃及"选举"新总统 26.03.2018

这其实算不上真正意义的大选，当权者塞西总统的挑战者是无名之辈，塞西被看作是稳操胜券。唯一值得关注的是埃及这次的参选率。
Nach Drogen suchen Polizisten bei einer Razzia im Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main (Hessen) am 23.03.2017. Dabei haben die Beamten einem Mann Handschellen angelegt. Seit Monaten geht die Polizei zum Teil mehrmals wöchentlich mit einem massiven Kräfteaufgebot gegen die ausufernde Dealerszene rund um den Bahnhof vor. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

讨好北京？埃及逮捕一批维族学生 21.07.2017

两周多前，埃及当局大规模逮捕来自中国的维族学生。"人权观察"组织称，埃及似乎要按照北京的要求，将这些大学生遣送回中国。如今，德国维权组织呼吁欧盟，阻止这些维族人被遣返。很多被捕者据称已经身处中国驻开罗大使馆。
Egyptian security forces walk in front of St. Mark Cathedral in central Cairo, following a bombing, Sunday, Dec. 11, 2016. The blast at Egypt's main Coptic Christian cathedral killed dozens of people and wounded many others on Sunday, according to Egyptian state television, making it one of the deadliest attacks carried out against the religious minority in recent memory. (AP Photo/Nariman El-Mofty) |

埃及科普特大教堂遭袭 11.12.2016

开罗市中心的圣马可大教堂发生爆炸袭击，25人死亡，50人受伤。这座科普特教堂是非洲大陆最大的教堂建筑之一。
An EgyptAir Airbus A330-300 takes off for Cairo from Charles de Gaulle Airport outside of Paris, Thursday, May 19, 2016. An EgyptAir flight from Paris to Cairo with 66 passengers and crew on board crashed in the Mediterranean Sea early Thursday morning off the Greek island of Crete, Egyptian and Greek officials said. (AP Photo/Christophe Ena) | +++(C) pictue-alliance/AP Photo/C. Ena

有惊无险！受炸弹威胁飞机抵京 08.06.2016

一架由开罗飞往北京的埃及航空客机因炸弹威胁，紧急降落于乌兹别克斯坦。经过确认，机上并未发现爆炸物，班机目前已安全抵达北京。
EgyptAir-Maschine abgestürzt: Archivbild eines A320 Pictured in this file image is EgyptAir Airbus A320 (A320-232) passenger plane (tail number SU-GCC). EgyptAir flight MS804 from Paris, France, to Cairo, Egypt with 66 people on board disappeared from radar on May 19, 2016. +++(C) Imago/Tass/D. Osipov

“恐怖袭击的可能性较大” 19.05.2016

一架埃及航空MS804客机周四凌晨在从巴黎飞往开罗的途中坠毁，目前对客机残骸的搜寻还在继续。埃及方面称，飞机因恐怖袭击坠毁的可能性比技术故障要大。
epa05315807 (FILE) A file picture dated 29 March 2016 shows aircrafts from Egypt's state-owned carrier, EgyptAir, sitting on a runway at Cairo Airport, Cairo, Egypt. According to media reports quoting Egyptair on 19 May 2016, EgyptAir Airbus A320 Flight MS804 disappeared off radar some 10 miles (16km) after entering Egypt's airspace. The plane, said to be carrying 69 people on board, 59 passengers and 10 crew members, took off from France's Charles de Gaulle airport on 18 May night and was expected to land in Cairo on 19 May early morning. According to the airline's twitter account, they contacted the concerned authorities and bodies for inspections through rescue teams. EPA/KHALED ELFIQI | © picture-alliance/dpa/K.Elfiqi

埃及政府圈：埃航MS804坠毁 19.05.2016

埃及航空公司客机MS804周四凌晨从巴黎飞往开罗途中与地面失联。
20.10.2015 MARCH 29, 2016. Pictured in this file image dated October 20, 2015, is EgyptAir Airbus A320 passenger plane taking off from Domodedovo International Airport. Early on 29 March, 2016, the plane was hijacked while on an EgyptAir MS181 flight from Alexandria, Egypt to Cairo, Egypt, and landed at Larnaca Airport in Cyprus. Tatyana Belyakova/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/TASS/T. Belyakova

埃及航空MS804航班失联 载66人 19.05.2016

埃及航空公司周四清晨对外界表示，该公司从巴黎飞往开罗的MS804航班在刚刚进入埃及领空时突然从雷达屏幕上消失，与地面失去联系。据初步数据，失联的A320客机上总共载有56名乘客及10名机组人员。
epa05114019 A handout photograph made available by the Egyptian Presidency shows Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi (R) receiving the Chinese President Xi Jinping (2-L) in Cairo, Egypt, 20 January 2016. Chinese President Xi Jinping arrived for a two-day official visit. EPA/EGYPTIAN PRESIDENCY/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Copyright: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency/Handout

习近平继续访埃行程 开罗郊区发生爆炸 21.01.2016

中国国家领导人习近平在埃及见证两国签订巨额协议。埃及新议会的产生，在他看来，标志着该国政治过渡顺利完成。他还重申中国支持巴勒斯坦建国的立场。此外，开罗郊区爆炸造成多人死亡。
epa05114017 A handout photograph made available by the Egyptian Presidency shows Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi (R) looking on as Chinese President Xi Jinping (C) shakes hands with unidentified officials upon arrival in Cairo, Egypt, 20 January 2016. Chinese President Xi Jinping arrived for a two-day official visit. EPA/EGYPTIAN PRESIDENCY/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency/Handout

习近平抵埃 强调两国是真朋友 20.01.2016

结束对沙特的访问后，中国国家主席习近平20日抵达开罗国际机场，开始对埃及进行国事访问，这是中国国家领导人12年以来首次访问该国。
Basiskarte Ägypten --- DW-Grafik: Peter Steinmetz

开罗一夜总会发生袭击事件 多人死伤 04.12.2015

埃及首都开罗发生袭击事件，一名蒙面凶手向一夜总会投掷燃烧弹，造成16人死亡。
epa04599057 (FILE) A file photo dated 31 March 2014 shows Australian journalist Peter Greste (R), Canadian-Egyptian journalist Mohammed Fahmy (C) and journalist Baher Mahmoud (L) standing in front of the judge's bench during their trial for allegedly supporting a terrorist group and spreading false information, in Cairo, Egypt. According to local reports Peter Greste will be deported to Australia 01 February 2015 after serving 400 days in jail, as yet there is no news about his colleagues from al-Jazeera Mohammad Fahmy or Baher Mahmoud. EPA/KHALED ELFIQI +++(c) dpa - Bildfunk+++

半岛电视台3名记者重审后获刑三年 29.08.2015

一家埃及法院在重审半岛电视记者案后决定，判处3人三年有期徒刑，其罪名是播送假新闻和在没有许可的情况下工作。该案受到外界广泛关注，被视为开罗政府压制媒体的政治动作。
9AA-1943-11-22-A1-5 (991220) Konferenz von Kairo 1943 2. Weltkrieg / Konferenz von Kairo 1. bis 26. November 1943 (Beschluß über die Rückgabe der Mandschurei, Formosas und der Pescadoren durch Japan an China und die Unabhängigkeit Koreas). - V.li.,(sitzend) Tschiang-Kai-schek (China), F.D.Roosevelt (USA), Churchill (GB) und Frau Tschiang. Foto. E: Cairo Conference 1943 Second World War / Cairo Conference 1st - 26th November 1943 (addressed the Allied position against Japan during WWII and made decisions about postwar Asia). - F.l .,(sitting) Chiang Kai-shek (China), F.D.Roosevelt (USA), Churchill (GB) and Mrs Chiang. Photo.

长平观察：《开罗宣言》如何愚民？ 17.08.2015

《开罗宣言》海报引来网络抗议狂欢。时评人长平认为，在教科书和学术著作歪曲历史的背景下，这种拙劣的宣传也有着不可小看的愚民效果。
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