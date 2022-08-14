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埃及首都，中东地区的政治、经济和商业中心，埃及和阿拉伯世界以及非洲最大的城市，人口一千多万，也是世界上最古老的城市之一，是世界第十六大都会区。
现在的开罗地区，阿拉伯穆斯林占多数，科普特基督徒也占有较大比例。
埃及首都开罗附近的一座库普特正教教堂发生火灾。教会机构称，火灾造成至少已有41人丧生，另有多人受伤。
22具古埃及皇家木乃伊4月3日搬离埃及博物馆。浩荡的车队以盛大游行的方式护送他们到东南方约5公里的富斯塔克的埃及国家文明博物馆。埃及考古学家扎希·哈瓦斯（Zahi Hawass）说，每个木乃伊都放在一个装有氮气的特殊棺木中保护，并被放在设计用来支撑棺木并稳定的车辆上。
埃及前总统穆巴拉克2月25日在开罗去世，终年91岁。这位中东政治强人在位时被称为“法老”，建起一套强大警察机制及效忠的党派。2011年，连续执政三十年的穆巴拉克政权被推翻，他本人也成为“阿拉伯之春”中首位遭审判的前国家元首。
8年前，埃及公民在开罗和其他城市起而反对掌权者穆巴拉克。今天，他们得到的自由不是更多，而是更少。德国之声评论员Rainer Sollich指出，只要这样的情况不改变，现在的掌权人塞西就不能是欧洲的"伙伴"。
在欧盟外建立难民收容中心，欧盟国家协议接回已在该国登记的难民: 这些都是欧盟峰会在默克尔的倡议下做出的决定。不过，从开罗到华沙，反对力量正在形成声势。
这其实算不上真正意义的大选，当权者塞西总统的挑战者是无名之辈，塞西被看作是稳操胜券。唯一值得关注的是埃及这次的参选率。
两周多前，埃及当局大规模逮捕来自中国的维族学生。"人权观察"组织称，埃及似乎要按照北京的要求，将这些大学生遣送回中国。如今，德国维权组织呼吁欧盟，阻止这些维族人被遣返。很多被捕者据称已经身处中国驻开罗大使馆。
开罗市中心的圣马可大教堂发生爆炸袭击，25人死亡，50人受伤。这座科普特教堂是非洲大陆最大的教堂建筑之一。
一架由开罗飞往北京的埃及航空客机因炸弹威胁，紧急降落于乌兹别克斯坦。经过确认，机上并未发现爆炸物，班机目前已安全抵达北京。
一架埃及航空MS804客机周四凌晨在从巴黎飞往开罗的途中坠毁，目前对客机残骸的搜寻还在继续。埃及方面称，飞机因恐怖袭击坠毁的可能性比技术故障要大。
埃及航空公司客机MS804周四凌晨从巴黎飞往开罗途中与地面失联。
埃及航空公司周四清晨对外界表示，该公司从巴黎飞往开罗的MS804航班在刚刚进入埃及领空时突然从雷达屏幕上消失，与地面失去联系。据初步数据，失联的A320客机上总共载有56名乘客及10名机组人员。
中国国家领导人习近平在埃及见证两国签订巨额协议。埃及新议会的产生，在他看来，标志着该国政治过渡顺利完成。他还重申中国支持巴勒斯坦建国的立场。此外，开罗郊区爆炸造成多人死亡。
结束对沙特的访问后，中国国家主席习近平20日抵达开罗国际机场，开始对埃及进行国事访问，这是中国国家领导人12年以来首次访问该国。
埃及首都开罗发生袭击事件，一名蒙面凶手向一夜总会投掷燃烧弹，造成16人死亡。
一家埃及法院在重审半岛电视记者案后决定，判处3人三年有期徒刑，其罪名是播送假新闻和在没有许可的情况下工作。该案受到外界广泛关注，被视为开罗政府压制媒体的政治动作。
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